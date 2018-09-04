新興市場危機重燃 這次壓力沉重

根據 CNBC 分析報導，市場對任何一件消息面的注意，時間總是短暫。例如，市場似乎已將 "脆弱五國" 拋諸了腦後。美國聯準會 (Fed) 於 2013 年開始縮減購債計畫，該五國受到嚴重影響。

所謂脆弱五國，係指巴西，印度，印尼，土耳其與南非。他們的幣值大貶，經常帳赤字偏高，且政情亦不穩。

商品價格下跌，及擔憂中國經濟減緩，使得該五國經濟遭遇壓力。然而，他們的經濟終於復甦。例如，在印度與印尼，政府換手帶動了政治與經濟的改革。投資人開始湧入此一領域，流入基金的資金隨之增加。

但是如今市場再度感受到壓力。原因包括美元走強，自川普上任後，貿易緊張升高，擔憂與中國發生全面貿易戰，及美國升息。這次，危機似乎來到了新的階段。

傷害已更為廣泛。這次危機吞蝕了多個國家，由南美，至土耳其，南非與部份亞洲經濟體，如印度與中國。這些國家中，有幾個貨幣下跌至新低點，通貨膨脹與失業率均偏高。也有幾個國家，與美國的緊張升高。

上週，阿根廷要求國際貨幣基金 (IMF) 撥付緊急貸款，市場因而遭到衝擊。阿根廷貨幣對美元大貶逾 50%，其利率大幅上升達 60%。此外，美國與土耳其針對釋放美國牧師 Andrew Brunson 產生歧見，因而引發的賣壓，不但使得土耳其里拉下跌至新低點，還蔓延到了其他全球資產。今年土耳其貨幣大跌了 40%，主要係因土耳其總統艾爾多安的利空政策。

看來新興市場的泡沫即將破滅。