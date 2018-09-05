三年處於虧損的美團點評，上市之路還平坦嗎？

繼小米後，內地再有第二間科網公司以「同股不同權」形式在香港上市。內地外賣及生活服務平台美團點評9月4日舉行投資者推介會，將於9月7日起公開招股，預計在9月20日掛牌。

（從左至右：高級副總裁王莆中，首席財務官兼高級副總裁陳少暉，聯合創始人、董事長兼首席執行官王興，聯合創始人兼高級副總裁王慧文，高級副總裁張川）

（美團點評最新招股文件）

據最新資料顯示，美團點評以每股60元至72元招股，將發售約4.8億股，集資最多約345億元。另有15%超額配股權。以每手100股計，入場費約7272.55元，預計9月12日截止申請。聯席保薦人為高盛、摩根士丹利及美銀美林。

基石投資者：橫跨地域陣容龐大

美團點評引入5名基石投資者，合共認購15億美元股份，折合約117億港元。其中騰訊認購4億美元，Oppenheimer認購5億美元，Lansdowne及Darsana分別認購3億美元和2億美元，以及城通基金認購1億美元。

五大基石投資者陣容龐大，橫跨中國、美洲及歐洲三大地域。騰訊目前持有美團20.14%股權，是普通股架構下的最大股東，是美團點評的一大優勢。除騰訊之外，另外4間基礎投資者均為知名基金公司，Oppenheimer是全球長線基金之一，資產規模超過2,600億美元，投資的企業包括騰訊、阿裡巴巴、京東、Facebook等。Lansdowne是英國著名投資基金，2012年曾因投資英國網上「生鮮超市」Ocado而備受矚目。 Darsana投資基金總部在紐約，旗下管理資產規模約40億美元，長期持倉包括百度、Facebook 、Booking等著名科技公司。誠通基金管理的中國國有企業結構調整基金，則是由中國移動、中國石化、招商局等國企成立，是國務院國資委委託成立的基金之一。

業績：業務拓展惟虧損持續擴大

與基石投資者的高品質對比下，美團點評的業績似乎有點遜色，最近三年均錄得虧損。根據資料，2015年、2016年、2017年虧損分別約105億元、58億元、189億元人民幣。經調整EBITDA分別約虧損57億元、50億元及27億元人民幣。

美團點評定位為「一站式超級App」的平台，主要經營三個業務，其中餐飲外賣業務占總收入比重高達61.2%，到店、酒店及旅遊業務佔27.5%，新業務及其他業務佔11.3%。

根據資料顯示，今年首4個月總收入158億元人民幣，接近去年全年收入一半。但期內毛利率由去年同期的41.6%，降至25.5%，虧損擴大至228億元人民幣，去年同期為82億元人民幣。經調整EBITDA約虧損17億元人民幣，主要由於收購摩拜和開展新業務。

（美團點評最新招股文件）

美團點評近期推出美團閃購、小象生鮮等新業務，開拓新零售佈局，並開拓無人配送業務，希望減少人工成本。今年年初，美團點評收購摩拜單車，期望進一步擴大高頻業務流量。美團點評預料，通過龐大的規模效應和網絡效應，將形成協同效應，實現「吃住行遊購娛」的完整業務範圍。

投資者：最困難時期已過

（美團點評投資者推介會現場）

在投資者推介會上，一名投資者表示，從長期來看，美團點評的業務能夠適應未來消費發展趨勢，所以看好美團點評未來五年的發展，他認為美團點評最困難的時期已經過去，不過他也認為估值確實有點高。

（美團點評上市宣傳紀念品）

大行：給予估值樂觀

對於這個備受關注的新股，各大行給予的估值較為樂觀，介乎於達455億至950億美元，折合約3350億至7410億港元。

作為其中一個保薦人，美銀美林預計美團2020年有望錄得盈利，毛利率可改善至39%，對公司估值介乎3550億至4240億港元，但提醒同業競爭和變現能力是主要風險。

各大行中估值最高的是瑞銀，給予美團估值介乎650億美元至950億美元，折合約5070億至7410億港元。瑞銀預計，美團2019年有望錄得微利，餐飲外賣、酒店及旅遊等業務將成為未來收入和盈利增長的主要動力。

有市場人士認為，美團今年虧損可能會進一步擴大，要扭虧為盈可能要較長時間。在公司業務還在虧損的情況下，估值確實顯得過高，即使不少投資者看好公司業務模式和未來發展，但是高估值讓他們有點猶豫，影響預購反應。加上近期的新經濟股上市後表現不佳，以及香港利率走高，對於美團點評上市或會造成一定程度的不利影響。

文：敖璐斯

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