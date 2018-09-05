賣壓沉重 港股午盤跌1.65% 地產股、科網股重挫

恒指今 (5) 日低開後跌幅大幅擴大，一度跌近 2%，低見 27431.63 點。截至午盤，恒指跌 1.65%，報 27512.14 點；國企指數跌 1.42%，報 10735.79 點；紅籌指數跌 1.47%，報 4272.59 點。大盤成交量港幣 481.74 億元。

科網股走低，舜宇光學 (2382-HK) 跌 4.39%，騰訊 (0700-HK) 跌 2.48%，金蝶國際 (0268-HK) 跌 3.3%。

中國鐵塔 (0788-HK) 跌 6.36%，一度跌超 9%，續創上市以來新低，較發行價跌超 20%。

地產股全線走低，其中，恒大 (3333-HK) 跌 3.99%，融創 (1918-HK) 跌 4.57%，碧桂園 (2007-HK) 跌 3.79%，萬科企業 (2202-HK) 跌 4.28%，新鴻基 (0016-HK)、長實 (1113-HK) 跌超 2%，長和 (0001-HK)、恒基 (0012-HK) 等跌超 1%。

受產業政策影響，恒大健康 (0708-HK) 近日股價受挫，截至午盤，該股大跌 15.37%，報港幣 10.68 元。

大陸國家發改委起草《汽車產業投資管理規定 (徵求意見稿)》，向社會公開徵求意見。根據建議的規定，計畫投資燃油汽車和混合動力汽車新產能的任何汽車生產商將必須符合 5 個條件，包括產能利用率高於全行業平均水準、新能源汽車產量占比高於全行業平均水準等。據悉，目前已有證據表明，汽車製造商正在被要求削減過剩產能。

分析指出，今天賣壓沉重，但本地銀行上調港幣存款儲蓄利率，為 2008 年金融海嘯後首次出現。似乎為月內升息做好準備。個別小型銀行亦開始跟隨。而大型銀行則維持觀望態度。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 10.58 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 3.37 億元；深股通淨流出人民幣 1.38 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 2.59 億元。

滬股通中資金流入最多的是綠色動力，淨流入人民幣 1.13 億元，其次為中天能源、亨通光電、烽火通信、內蒙一機。資金流出最多的是中國平安，淨流出人民幣 0.998 億元。

深股通中資金流入最多的是中興通訊，淨流入人民幣 1.07 億元，其次為木林森、長盛機電、大華股份、光迅科技。資金流出最多的是格力電器，淨流出人民幣 1.79 億元。