宏達電宣布VIVEPORT內容訂閱服務對OCULUS RIFT用戶開放

宏達電 (2498) 宣布,即日起全球應用內容商店和內容訂閱服務平台 Viveport 將支援 Oculus Rift 兼容的應用內容;消費者可從 Viveport 下載和購買數百款適用於 Rift 設備的遊戲和應用內容。此外,Oculus Rift 用戶現在也可成為 Viveport 內容訂閱服務會員,每個月都可以從豐富的 VR 精選集中挑選 5 個喜歡的內容下載。宏達電指出,Viveport 提供超過 1,400 款的多樣化 VR 內容,其中 500 款可透過內容訂閱服務下載使用。目前已有 200 多款應用內容通過 Oculus Rift 的兼容性測試,讓 Rift 用戶可開始享受 Viveport 和 Viveport 內容訂閱服務。對開發人員而言,有效地使 Viveport 應用內容目標消費者倍增。



HTC Viveport 總經理 Rikard Steiber 表示,通過 Viveport 內容訂閱服務,Oculus Rift 用戶可以免去在 VR 中討論最多的兩個問題:試用新的內容和成本。用戶透過每個月從 Viveport 內容訂閱服務的 VR 精選集中挑選 5 個內容,不僅可以發掘精彩的 VR 內容,同時也省下了數百美元。我們已踏出支援 Oculus Rift 用戶的第一步,也將持續為 Viveport 陣容添加更多內容。



宏達電指出,Oculus Rift 用戶可下載 Viveport 內容訂閱服務中提供的全新優質內容,如 Cloudhead Games 的『The Gallery – Episode 1: Call of the Starseed』、和『The Gallery – Episode 2: Heart of the Emberstone』,以及 Fast Travel Games 的『Apex Construct』。此外,Viveport 上兼容 Rift 和 VIVE 用戶的熱門遊戲包括『Seeking Dawn』、『Fruit Ninja』、『Knockout League』、『Tiltbrush』、『Pixel Ripped 1989』和『BOXVR』。 Oculus Rift 用戶可免費試用內容訂閱服務,體驗 5 款應用內容。



宏達電指出,Oculus Rift 和 HTC Vive 的用戶只要加入 Viveport 內容訂閱服務,便可享受優惠。而美國太平洋時間 9 月 4 日起、至 9 月 16 日晚上 11:59 為止,購買 3 個月、6 個月或 12 個月訂閱方案的用戶 (目前可按每個月價格享受 25% 的折扣),還將獲得額外免費贈送應用內容等。