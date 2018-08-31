搶攻中階手機市場商機 宏達電推HTC U12 life 擬10月中旬開賣

看好中階智慧機市場發展，宏達電 (2498) 昨(30)日發表最新智慧型手機 HTC U12 life，宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，在這個時間點推出中階手機是必要的。陳柏諭強調，目前中階市場選擇不夠大，可積極布局，而宏達電概略定義 7000~12000 元是中階機，加上目前電信資費申辦多集中 699 元、999 元資費，和中階機搭配很合適；而 HTC U12 life 預計 10 月中旬開始開賣。陳柏諭指出，宏達電 U12 life 搭載同級中最出色 1600＋500 萬畫素雙主相機，可媲美專業相機般的成像，旗艦級 4K 錄影可呈現超清晰細節，1300 萬高畫素自拍相機，搭配補光燈與美肌模式，在低光源下也能拍出美照，搭載高通 Snapdragon 636 行動平台提供智慧且優異效能，並提供月光藍及暮光紫兩種顏色可供消費者選購。



陳柏諭指出，希望 9 月就可把價錢訂下來，很看好萬元以下市場，128G 是專門為台灣設計的，至於最終的價格還在和系統商討論。陳柏諭強調，中階手機市場是目前最大的重點市場，要順勢端出對的手機，加上具有特殊賣點，有信心吸引市場青睞。至於外傳 HTC U12 life 是宏達電首款交由外界代工的 U 系列產品，不過，陳柏諭並未證實，僅表示，不管是否代工，都必須投資大量人力，這只是一個形式問題。



此外，宏達電先前宣布將於台灣地區進行製造部門的組織優化與策略性人力資源配置調整，預計縮減製造部門員工人數共 1500 人，該計畫預計於 9 月底前執行完畢。