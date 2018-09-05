未接通知 聯通電信否認合併 分析師：勿聞雞起舞

彭博昨 (4) 日引述知情人士透露，大陸正在研究合併 3 大電訊商中的中聯通 (0762-HK) 和中電信(0728-HK)，以便在與美國展開科技競賽之際加快發展 5G 移動服務。消息令 2 家公司的股價雙雙炒高，分別一度漲 8% 和 6%。不過 2 家公司隨後均對此予以否認，稱並未接獲任何通知。

中電信股價

據彭博報導，因消息沒有公開而不願具名的知情人士表示，中國最高領導層正在審議一項中國聯通和中國電信的合併計劃，但目前尚未作出最後決定，合併也許不會發生。報導稱，發展和掌控 5G 的能力是重中之重。因為這項高速無線技術是徹底改變從家用電器到汽車等方方面面事物使用方式的關鍵。

中聯通和中電信合併後，將成為一家擁有超過 5.9 億手機用戶的運營商，用戶數量僅次於中移動 (0941-HK) 的約 9.1 億戶，在全球運營商中位列第二。以上半年收入計，兩者收入合共人民幣 3421.34 億元，中移動收入人民幣 3918.32 億元。

正在接受評估的這一方案認為，兩者合併將可加快政府推動實現 5G 目標，因為兩者合併之後，將更加容易開展必要的投資。

消息令兩間公司股價昨 (4) 日大幅飆升，中聯通一度漲近 8% 報港幣 9.77 元，收盤漲幅收窄至 5.86%，報港幣 9.58 元。中電信一度漲逾 6% 報港幣 3.98 元，收報港幣 3.89 元漲 4.01%。2 間公司的合計市值達到近 800 億美元。

中聯通股價

不過，中聯通很快在官方微博回應稱，公司注意到有媒體關於中國聯通與中國電信合併的相關報導。公司不了解相關情況，且並未接獲任何相關通知。中電信集團相關人士也回應稱，公司不了解相關情況，且並未接獲任何通知。

近一個月來，中聯通和中電信合併的傳言頻出，每一次均被否認。8 月 17 日，在中聯通的業績發佈會上，董事長兼首席執行官王曉初就曾表示，並未聽到監管部門的正式通知。

8 月 21 日，中電信董事長兼首席執行官楊傑出席業績發佈會時，對合併傳聞頻出金句，稱「星星還是那顆星星，月亮還是那個月亮」，更以珍珠和鑽石比喻兩大電訊商的優劣，「珍珠有珍珠的優雅，鑽石有鑽石的光芒」。他並調侃，傳聞一直都有，每年都會被問及，自身來看沒什麼不好，每一回都能「刷存在感」，表明市場並沒有忘記公司。

野村分析師段冰認為，中國幾大電信商在 5G 領域的總投資預計將達人民幣 1.3 兆至 1.4 兆元，比 4G 總投資高 70%。5G 的投資會是漸進式投資，投資周期 5 至 7 年，比 4G 的 3 至 5 年周期更長；料為中國運營商提供改變業務模式的契機。至於中電信和中聯通合併的傳聞，考慮到 2 家公司股權結構不同，公司層面的合併可能存在障礙；2 家公司合併組網更符合邏輯。

《星島日報》引述耀才證券研究部總監植耀輝指出，他個人不相信合併傳聞，以往 6 家電訊公司已合併為 3 家，3 家再合併為 2 家是否能提升效率成疑，3 家與 2 家的分別亦不大，由於消息屬傳聞，加上 5G 發展及政策仍存在不確定性，投資者不宜因炒消息而買入。

不過，最近 2 家電訊商高管接連出現人事變動，市場人士認為或許意味着通訊業即將再次迎來大變革。