賓士發布EQC電動休旅車 直衝著特斯拉而來

戴姆勒賓士 (Mercedes-Benz) 於週二 (4 日) 時間推出其備受矚目的電動休旅車 SUV。這也標誌著美國電動車商特斯拉 (TSLA-US) 在這塊快速增長的高端電動汽車市場佔據的主導地位，正受到德國車商的強力競爭。

執行長 Dieter Zetsche 在斯德哥爾摩本款 EQC 電動休旅車 (SUV) 的全球首映時告訴記者，該車款將於明年上半年開始生產，為開發其 EQ 電動車產線計劃的一部分。

該公司打算投資 100 億歐元 (約 120 億美元) 用於電動汽車推進，但支出已經「超過了」此數目，但沒有給出具體數字。

在未發表價格的情況下，Zetsche 認為 EQC 將為客戶提供最棒的選擇組合，並且會獲利，「除了投注電動車之外別無選擇，我們全力以赴，現在就開始了」。Benz 希望至 2025 年，EQC 及其他電動車將佔其銷售額的 15% 至 25%。

這輛汽車加入了保時捷 Porsche 的 Taycan、奧迪的 E-tron 和 Jaguar 的 I-Pace 行列，給特斯拉帶來壓力。

圖：Benz

Benz 計劃在其德國西北部不萊梅 Bremen 工廠組裝 EQC，該廠也是在此製造其暢銷的 C 級轎車。Benz 也將為中國市場在當地製造此 EQC 車款。

同時，Benz 計劃於 2022 年推出 10 款全電動汽車，也將在電池製造方面投資 10 億歐元。Benz 並不打算建立一個專門的電動裝配廠，而是在與傳統汽車相同的地點建造車輛，以便能夠更好地調整產量。

對於客戶量而言，Zetsche 預計需求主要會從其燃油汽車的銷售中侵蝕，而非吸引新客戶。

SUV 和跨界車型的競爭尤其激烈。除了在退稅前起價約 85000 美元的 Model X 外，競爭對手還包括即將到來的新 e-tron 和 Jaguar Land Rover 的 7 萬美元 I-Pace。

全新 EQC 大約相當於 Benz 的 GLC SUV 尺寸，具有超過 450 公里 (280 英里) 的行駛距離，可在短短 5.1 秒內加速至每小時 100 公里 (62 英里 / 小時)。

EQC 配備擁有一個 80 kWh 的電池組，適用於長達 280 英里的範圍。

相較之下，特斯拉的 Model X 擁有一個 70 kWh 的電池組，適用於長達 237 英里的範圍，而 Jaguar 的 I-Pace 擁有一個 90 kWh 的電池組，適用於長達 240 英里的範圍。