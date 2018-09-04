高盛重新覆蓋特斯拉 獵豹行動澄清私有化傳聞

熱點新聞

• 美團更新招股書：今年前四月營收 158 億年增率翻番

周二，美團在更新後的招股書中披露，截至 2018 年前四個月，美團實現營業收入 158.24 億元，較 2017 年前四個月的營業收入 81.19 億元翻了近一倍。但排除優先股的特殊會計處理後，美團經調整虧損凈額為 20 億元。

• 電商法出世 激烈博弈後平台責任由重變輕

據財經周二消息，3 次公開徵求意見、4 次審議，經過各方利益的反覆拉鋸和博弈，電商法最終落定。從「連帶責任」到「補充責任」再到「相應的責任」，幾經搖擺，平台責任條款終被模糊處理。

• 滴滴出行啟動安全大整治 9 月 8 日至 15 日暫停深夜服務

滴滴出行宣布將於 2018 年 9 月 4 日啟動安全大整治，9 月 8 日 23 點至 9 月 15 日凌晨 5 點期間在中國大陸地區暫停提供深夜 23：00-5：00 時間段的出租車、快車、Uber、優享、拼車、專車、豪華車服務。

• 矽谷巨頭印度「開戰」！谷歌調整策略應對 Facebook 挑戰

谷歌 CEO 透露，為加強在印度市場與 Facebook 的競爭，谷歌調整了印度發展策略，試圖通過更好的廣告工具和更多本地化服務吸引客戶，目前已有成效，印度消費者在谷歌服務上花費的時間有所增加。據悉，2018 年 Facebook 和谷歌分別在印度創收 9.8 億美元、10 億美元。

• 高盛重新覆蓋特斯拉，並給予其賣出評級

周二，高盛重新覆蓋特斯拉，並給予賣出評級。高盛給出的特斯拉 6 個月目標價是 210 美元，給予低評級的原因在於特斯拉的利潤壓力與新能源車領域的競爭加強。

• 京東盤前跌超 4% 劉強東已回國現身

周二是劉強東案曝光之後首個美股交易日，受到此前負面消息的影響，京東周二美股盤前一度下跌約 4.5%。

• 獵豹行動否認私有化 此前稱公司私有化是為了與小米集團合併

獵豹行動私有化的主導方有可能為同屬「雷軍系」旗下的小米集團，通過收購整合獵豹行動（CMCM）成為一家真正的網路企業，業務上可形成較大的協同效應。

周二晚間，獵豹行動澄清：無意進行私有化。確認本公司的董事會與管理團隊沒有意向參加私有化交易。

周二，獵豹行動美股盤前一度漲近 9%。當公司傳出無意私有化消息後，漲幅急劇收窄。

投研觀點

• 如何看待愛奇藝關閉前台播放量？

中信證券傳媒分析師肖儼衍認為，隨著播放量宣傳作用越來越明顯，前台播放量與有效播放量差距越來越大。愛奇藝關閉前台播放量是在片方和用戶間選擇了用戶，也更進一步驗證網路影音平台「用戶驅動內容」的大邏輯。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：