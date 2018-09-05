高盛：競爭將加劇 特斯拉股價未來半年跌30%

9 月第一個交易日，高盛研報重新覆蓋特斯拉，援引電動車行業競爭加劇和美國聯邦稅收優惠取消等理由，將特斯拉評級為「賣出」，未來 6 個月目標價 210 美元，較上周五收盤價低了 30%。

特斯拉周二盤前跌超 2%，開盤後一路走低，美股午盤前跌 2.7%，股價不足 294 美元。

截至上周五，今年以來特斯拉累跌超 5%，同期標普 500 大盤累漲 9.5%。過去 12 個月，特斯拉股價累跌 15%，同期標普大盤累漲 17%。

高盛分析師 David Tamberrino 指出，2020 年代初期到中旬，更多傳統汽車製造商和初創公司將推出多款電動汽車，車輛類型和價位選擇更廣泛，行業競爭加劇將令特斯拉電動車銷量承壓。高盛因此對特斯拉的執行力、實現產量和毛利率目標，以及自由現金流產生的能力保持悲觀：

「雖然我們相信特斯拉短期的潛在背景利多，隨著 Model 3 產量和交付能力增長，2018 年下半年可以實現正向自由現金流。但這種情況不會持續，營運資金充足的利多會消退，新產品研發會推高明年起的資本支出，結合可轉債到期的償付需求，中長期特斯拉麵臨行業挑戰。」

不到三周前（8 月 15 日），高盛將特斯拉納入限制名單（restricted list），暫時停止研報覆蓋，稱「正在以特斯拉金融顧問的身份行動，涉及公司基本面的變更事宜」。8 月 23 日又有消息稱，特斯拉 CEO 馬斯克聘請摩根士丹利作為個人顧問，參謀特斯拉私有化事宜。但特斯拉在 8 月 25 日官方宣布放棄私有化，保持作為上市公司。

高盛最新研報還提到了美國聯邦稅收補貼淡出對特斯拉獲客的負面影響。特斯拉「鐵粉」設立的追蹤網站 Electrek 曾在 7 月 12 日率先報導稱，特斯拉已賣出 20 萬輛電動汽車，成為美國首個達到這一門檻的汽車製造商，特斯拉官方證實了消息準確。這意味著，特斯拉客戶享受的 7500 美元聯邦稅收補貼將從 2019 年初逐漸淡出，2020 年伊始徹底停止。

高盛認為，特斯拉的稅收優惠取消比競爭對手都早，丹麥和中國香港地區的歷史經驗證明，政府補貼取消會顯著減少電動汽車的需求。由於特斯拉到 2020 年前不太可能推出新品 Model Y，到 2021 年前不會進行量產，在其他競品襲來時，消費者缺乏動力購買更貴的特斯拉車款，基本款 Model 3 也會蠶食對高配 Model 3/S/X 的需求，影響公司的毛利空間和盈利能力。

除了擔心高價位買家的枯竭、中期電動車市場市佔率下滑，高盛還擔心特斯拉凈債務餘額逐季增加的問題。此前，客戶押金令特斯拉現金餘額超過了高盛最低標準 20 億美元，但從 2017 年第三季起押金逐季減少，今年二季末現金餘額為 14 億美元。

隨著 23 億美元的可轉債逐步到期，特斯拉沒有達到轉股價格 359.8676 美元，公司面臨債務償付壓力。再結合進軍中國市場的增量資金需求，特斯拉有可能在 2019 年上半年向資本市場融資。此前，特斯拉 CEO 馬斯克一再重申，特斯拉今年之內不需要新的股權融資。

由於更慢的需求增量和更低的預期毛利率，高盛對特斯拉 2018-2020 年的調整後稅息折舊及攤銷前利潤，比華爾街主流預期低了 19%。並且認為特斯拉持續達不到生產目標：

「做多特斯拉的投資者，核心押注到 2025 年能實現 350 萬輛的年度產量。我們認為這是很難實現的目標，理由是激烈競爭正在到來、特斯拉現有產能水平和資本支出要求，以及歷史上該公司的營運執行效率等。」

高盛認為，今年第三季特斯拉將交付 48000 輛 Model 3，小於預期的 55000 輛；今年下半年共將交付 45500 輛 Model S 和 X，小於預期的 54800 輛和官方指引 56000 輛。華爾街見聞曾提到，截至 8 月 31 日，特斯拉 8 月最後一周生產 Model 3 約 4300 輛，沒能實現周產 6000 輛的公司目標，實際產量只有目標水平的 72%。