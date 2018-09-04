中國政府嚴控汽車業新增產能尋求行業整合 令車企感到震驚

中國政府提議限制汽車廠商投資新制造產能，而且在試圖推進較為分散的汽車業通過兼並重組及戰略合作進行整合。這令中國一些汽車企業感到震驚。

中國國家發改委起草《汽車產業投資管理規定（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。根據已公開的意見稿，發改委尋求解決汽車制造產能愈發過剩的問題，希望限制汽車企業投資新產能來生產傳統燃油汽車和純電動汽車的方式。

汽車企業要想投資新廠等新建項目，需要具備穩健、高於全行業平均水平的產能利用率以及研發費用支出，而且承諾符合新能源汽車及出口占比要求等。

業內參與者對此前景感到震驚，他們表示，如果擬議政策按草案那樣生效，很少有車企能滿足全部條件。

“這或多或少基本意味著，不要有新工廠。政府希望我們轉而使用閑置工廠來擴大產能，”一家全球性汽車生產商駐中國的管理人士稱。

新規提案出爐之際，一些車廠正致力擴大在中國市場的份額，積極投資產能，其中以豐田(7203.T)、日產(7201.T)及吉利尤為突出。

根據四位消息人士表示，發改委希望避免讓產能過剩演變成類似過去其他領域遭遇的危機，像是光伏、鋼鐵及造船。

這四名消息人士分別為兩名行業官員及兩名車廠高管，他們表示，藉由提高車廠增加新產能的難度，中國當局希望促成汽車行業的整並。

發改委並未回覆置評要求。

**行業虛胖**

普華永道(PwC)一份2017年的研究顯示，中國整體汽車產能(年產4,280萬輛)在2018年估計有三分之一(1,400萬輛)閑置。

在豐厚補貼、中央政府及省級政府資金挹助下，中國汽車行業成長迅速。

普華永道指出，中國目前約有80個汽車集團，180余家汽車組裝業者，但許多廠商多年來仍未達到一定水準的產量或銷量。如今，隨著增速料將放緩，多家新創企業爭相增加產能生產電動汽車，經營績效較差的汽車生產商面臨淘汰出局壓力。

發改委7月發布了《汽車產業投資管理規定（征求意見稿）》公開征求意見的公告，“鼓勵企業產能合作，防範盲目建設和無序發展。嚴格控制新增傳統燃油汽車產能，積極推動新能源汽車健康有序發展，著力構建智能汽車創新發展體系。鼓勵汽車產能利用率低的省份和企業加大資金投入和兼並重組力度。”

四名消息人士稱，汽車業基本支持新政策“精神”，但希望發改委減少限制。由於事關敏感，這四名消息人士均要求匿名。

“我們最大的擔憂在於，提議的新政策會對行業的健康自發發展造成障礙，”兩名車商高管中的一名說道。“它會讓我們失去自由制定商業計劃和不受幹涉地進行投資的自主決定權。”

發改委周末表示可能會修訂提議的規定，但仍堅持要規範投資。

發改委產業協調司司長年勇周六在天津舉行的2018中國汽車產業發展（泰達）國際論壇上表示，發改委將“嚴格管理產業投資項目，加強事中事後監管，防止盲目投資和低水平重覆建設。”這裏明顯指的就是提議的新規定。年勇稱中國政府將盡快發布和實施這套新規定，但未具體詳述。

**繁榮與蕭條**

中國汽車工業協會秘書長助理許海東稱，受長期增長預期支撐，資金正在流入汽車產業。

“但鑒於眾所周知的盛衰歷史模式，國家應該防止投資失控，預防盲目建設，無序發展，促進高質量發展，”許海東對路透表示。

但部分行業管理人士認為，不管發改委對新制造產能的投資限制有多嚴厲，但考慮到不同城市和省份對投資的激烈爭奪，該命令可能會被忽視。

“地方政府將把吸引新投資作為首要任務，在這過程中會找到忽視發改委規定的辦法，”上述兩名行業管理人士中的一人說。

根據建議的規定，計劃投資燃油汽車和混合動力汽車新產能的任何汽車生產商將必須符合五個條件，包括產能利用率高於全行業平均水平、新能源汽車產量占比高於全行業平均水平等。

草擬條件還包括難以達到的研發支出、出口銷量門檻、以及在擬建新廠省份中包括電動車在內的車輛制造產能利用率門檻。

目前已有證據表明，汽車制造商正在被要求削減過剩產能。

日產(Nissan)汽車決定在2021年前將中國年產能提高40%，達到至多210萬輛時，該公司稱接近一半的新產能將來自兩個現有裝配廠，盡管該公司正尋求在武漢建一座新廠。

豐田則計劃進一步提高現有天津和廣州生產設施產能。該公司尋求在未來幾年將其中國產能每年提高24萬輛，即大約20%。豐田未予置評。

一名業內管理人士表示，他們知道政府想要使現有產能最大化，但現實“要覆雜得多”。

“公司和高管有自己的想法，但最重要的是，他們希望按自己想要的方式投資--自由地、且毫無約束的，”這位管理人士表示。

路透北京9月4日

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