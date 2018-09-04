ECB寬鬆政策準備收緊！各國政府開始討論升息的可能危害

歐洲各國財長和央行行長本週將齊聚維也納，討論歐元區不斷擴張的經濟面臨的一項關鍵考驗：能否應對利率的上升。

這場辯論反映出歐元區經濟在歷經十年危機和衰退後相對穩健的狀態，但也標誌著一個新的挑戰。歐洲央行計畫逐步縮減多年來非同尋常的貨幣刺激措施，如果廉價資金造成股票和房地產等資產市場的膨脹，那麼可能就會破壞這些市場的穩定。

一些國家已經敲響了警鍾。德國央行認為，德國大城市的房屋價值被高估多達 35%。法國對高水平的公司債務深感憂慮。義大利的民粹主義政府擔心，當歐洲央行減碼刺激時，該國債券市場可能受到投機客的沖擊。

「根據我們的經驗，一旦出現泡沫，小幅升息通常都沒有效果，」歐洲政策研究中心主任 Daniel Gros 說，他將在這個每年兩次的政策論壇上發布一篇報告。「他們是對的，他們應該開始把它看成是一個顯而易見的現實危險。」

Gros 報告的結論是，提高利率「不一定預示著金融市場會動盪不穩。」事實上，如果繼續長期實施低利率政策，那麼「隨著時間的推移，則可能導致脆弱性增加」。

白：Fed 聯邦基金利率 藍：ECB 再融資利率 紫：BOE 貨幣政策利率 圖片來源：Bloomberg

對於歐洲央行的政策制定者，問題在於他們和政府應如何分工。首席經濟學家 Peter Praet 上個月承認央行必須監控市場，因為單靠穩定的消費者價格無法確保金融穩定。德國央行行長 Jens Weidmann 表示，官員們可能需要解決失衡問題，以防它們像滾雪球般演變成一場金融危機。

但兩人都反對將金融穩定與通膨並列，納入央行的主要職責範圍，Weidmann 表示這樣做可能弊大於利。

「單靠貨幣政策，根本無法確保金融穩定，」國際清算銀行貨幣與經濟部負責人、曾敦促決策者接受減碼刺激並非坦途的 Claudio Borio 說。「你需要的是宏觀金融穩定框架，不僅包括貨幣政策，還包括監管監督、財政政策甚至結構政策。你確實需要一籃子措施。」