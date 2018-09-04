歐盟欲進口更多美國牛肉 風暴眼中的阿根廷或成犧牲品

歐盟與美國貿易談判展現新進展，除了兩國貿易代表將於本周三（9 月 5 日）在美國首都華盛頓特區展開新一輪談判外，歐盟委員會建議解決與美國在牛肉問題上的歷史糾紛。

據多家主流外媒報導，歐盟委員會建議將更多進口配額發給不含荷爾蒙的美國高端牛肉。歐盟內部的法國、德國、西班牙和愛爾蘭都是主要的牛肉生產國，牛肉歷來也是被歐盟保護的農產品。

路透社分析稱，進口更多美國牛肉的談判，不屬於 7 月美歐達成的貿易「臨時停火協議」一部分，但可以用來緩解跨大西洋貿易夥伴之間的貿易摩擦。美國曾向 WTO 起訴稱，在歐盟的牛肉市場得不到公平市佔率。

目前，歐盟每年對外進口高端牛肉配額為 45000 噸，其中至少一半配額被阿根廷使用，在配額內的進口享受歐盟零關稅。據一位歐盟外交官對《華爾街日報》透露，歐盟可能尋求將最多每年 35000 噸的配額給美國高端牛肉產商，約占比 78%。

歐盟官方數據顯示，今年截至 7 月底，美國和加拿大整體出口到歐盟的牛肉為 2351.37 噸，雖然約占整體配額的 5.2%，但與前兩年相比已算很可觀的增長，過去每年兩個北美洲國家合計出口到歐盟的牛肉不足 500 噸 / 年。

歐盟委員會官員表示，將尋求歐盟所有成員國的政府批准，將現有進口配額制度更傾向於美國。預計談判不會影響歐盟的生產商，因為只是已有的進口配額再分配；歐盟將嚴格要求從美國進口的牛肉質量，不會觸犯歐洲消費者享受的嚴格食品安全標準。

一位知情官員稱，如果所有歐盟成員國政府都同意了，擴大進口美國高端牛肉的談判最快將於今年底之前舉行。據稱，澳洲和烏拉會也要求加入談判，理由是改變國際貿易規則時，其他出口國家需保持一致。

英國《金融時報》介紹稱，歐盟從 1990 年代開始就牛肉從美國進口存在分歧，2009 年歐盟與美國達成和解，實行非歐盟農民所產牛肉進口的配額制度，本來設計政策會傾斜向美國農民，但更多配額被烏拉圭、阿根廷和澳洲的牛肉生產商「搶走」。美國歐巴馬政府在 2016 年要求重新討論這一和解制度，當時也在準備對歐盟出口的報復措施。

媒體：川普取消周一節日活動 嚴肅準備多國貿易談判

在歐盟和美國 7 月達成「暫時貿易停火協議」一周後，歐洲進口的美國大豆量飆升了兩倍。在截至 7 月 30 日的五個星期內，歐盟從美國進口了 36 萬噸美國大豆，是去年同期水平的三倍之多（漲幅 283%），歐盟占美國出口大豆總市佔率也從 9% 提升至 37%。

7 月 25 日，美國總統川普與歐盟委員會主席容克達成一致，致力於促進歐美零關稅。歐盟同意進口更多大豆，下調工業關稅，並就進口美國液化天然氣做更多工作。美歐同意關稅措施「暫時停火」，並將啟動貿易談判，化解鋼鋁關稅和報復性關稅問題。

8 月 30 日，歐盟貿易事務專員 Cecilia Malmstrom 表示，歐盟願意在與美國的貿易談判中取消包括汽車在內的所有工業品關稅。但她堅稱，協議中不會包括農業，也不包括現有公共採購。

川普馬上回擊稱，歐盟對進口汽車零關稅的提議不夠好，歐盟消費者習慣買當地的車，而不是買美國車。「停火協議」達成後，他也多次重申，將對進口自歐盟的每輛汽車徵收 25% 附加關稅。

這一言論險些激化了歐美貿易摩擦再度升級。8 月 31 日，歐盟委員會主席容克對德國電視台 ZDF 表示，歐盟不會讓任何人來決定其貿易政策，如果美國決定徵收汽車關稅，「那我們也將這麼做」。

彭博社提到，川普在周一美國「勞工節」突然取消了白宮面向記者的活動採訪行程，有知情人士稱，川普開始準備本周多個與全球主要貿易夥伴的談判事宜。

本周三，美國與加拿大就更新 Nafta 協議重啟談判，上周六（9 月 1 日）川普還威脅稱，最後期限已過，美國或退出 NAFTA 談判，邀請加拿大加入已「沒有政治必要性」，他不排除徹底終止三方談判的框架。