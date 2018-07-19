經濟學家：歐元區成長動能近頂點 ECB料在經濟走下坡前升息

由美國所掀起的全球貿易戰，對貿易夥伴歐盟產生實質風險，國際貨幣基金組織 (IMF) 下修歐元區明年成長率至 1.9%。然而，路透調查顯示，近 7 成的經濟學家認為歐洲央行 (ECB) 會在經濟走下坡前升息，預期為明年下旬。

《路透社》在 7 月 10 日至 18 日對超過 100 名經濟學家進行調查，結果顯示經濟學家認為歐元區的成長動能可能已近頂點，而與美國升溫的貿易緊張局勢，將可能使歐元區經濟成長受損。

此外，調查結果預期，歐洲央行將在明年第 3 季將存款利率 (deposit rate) 上調 15 個基點至 - 0.25%，而主要再融資利率將在明年第 4 季上調 25 個基點。歐元兌美元在 1 月 2 日達到今年高點 1.2510 後一度下滑近 8% 至 1.1540，台灣時間 19 日上午 11 時許歐元兌美元則是暫報 1.1647。

聯準會的鷹派政策與歐洲央行的鴿派作風為歐元下滑的原因之一，《fxstreet》分析師則預估，歐元兌美元可能進一步下行至 1.1500-1.1565 之間。

歐元兌美元匯率走勢

IMF 在 16 日發布的《世界經濟展望》報告指出，全球經濟成長率在今年與明皆為 3.9%，但 2020 年的全球經濟產出恐減少 0.5%。對美國的經濟成長維持原先預期，將歐元區明年的 GDP 成長預期從 2.0% 下調至 1.9%。

與 IMF 預測稍有不同，經濟學家預估歐元區的 GDP 成長，在今年與未來兩年將分別為 2.1%、1.8% 與 1.6%，低於上個月的預估值 2.2%、1.9% 與 1.7%。

歐洲央行在 6 月 14 日的會議上，表示將著手進行 QE 退場計畫，但對於明年 9 月是否進行升息，歐洲央行總裁 Mario Draghi 並未正面回應。

當被問到是否認為歐洲央行會在經濟下行前升息時，69 名回覆的經濟學家中，有 51 名認為答案是肯定的。荷蘭合作銀行的總體策略師 Elwin de Groot 表示，儘管他們認為歐洲央行會在經濟衰退前升息，但貿易戰將成為最主要的不確定因素。

而在近 60 名經濟學家中，有 10% 的人認為歐元區會在未來 12 個月內進入經濟衰退，認為會在未來兩年進入經濟衰退的比例則攀升至 25%。歐元區今年與明年的通膨預測維持在 1.6% 水平，2020 年則為 1.7%。