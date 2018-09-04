義大利政局 再度撼動市場

根據 MarketWatch 分析報導，今年初，捉摸不定的義大利政局讓全球市場為之震顫。自那時以來，由於擔憂未來困境仍多，投資人大舉出脫歐洲股票與債券。

義大利與德國債券的殖利率價差 -- 反應投資人持有風險較高的義大利資產，要求較高的額外報酬率 -- 於 8 月創新五年高點。義大利 10 年期債券殖利率上升並突破了 3%，創 2014 年以來高點。

根據 EPFR Global 公司數據顯示，歐洲股票基金已連續 25 週出現資金流出，全球投資組合持有的歐元區股票則下降至 2015 年 1 月以來低點。

「義大利重創了市場氣氛，」Aviva Investors 公司經理人夏丹合 (Richard Saldanha) 說。

投資人擔憂義大利政府於今年秋季將宣布的預算，可能讓國家債務更難承受，進而擴大與布魯塞爾的緊張關係。

「我將密切注意義大利預算，如果順利通過，投資人將再度注意歐洲股市，」夏丹合說。

惠譽評級公司於上週五，將義大利債券展望調降至負面，並表示擔憂財政寬鬆，可能讓其公共債務更加沉重。

義大利為歐元區債務最多的國家。今年夏季，外國投資人與義大利家庭紛紛賣出義大利債券，義大利銀行業則積極買進，並創歐元區債務危機以來，最快買進速度。

但分析師說，這意味一旦義大利債券下跌，義大利銀行業僅屬溫和的資本充足率將進一步受到壓力。