被動投資「統治」美股近半壁江山 貝萊德成最大贏家

美國銀行最新的數據顯示，18 年上半年被動管理的基金數量持續上升，截止 2018 年 6 月末，美國 44.2% 的股基和 24.4% 的債基都已經是「機器託管」的被動管理狀態。

如果按現在的增長率遞推，要不了 4 年，美國金融市場一半以上的市佔率都將是被動基金的，到時大量靠 2% 管理費 + 20%Carry 收費的私募恐怕要半賣半送打折到 1%+10%，而它們的對立面、那些轉型被動管理較早的資管機構或成最大贏家，其中，不得不提業界翹楚貝萊德。

一騎絕塵的資管巨獸

貝萊德作為目前全球最大的資產管理機構，其 6.3 兆美元的最新資產管理規模（Aasset Under Management）甚至超過了德國（3.65 兆美元）和法國（2.57 兆美元）2017 年 GDP 的總和。

貝萊德在 2008 年還和另外兩大資產管理巨頭領航 Vanguard、嘉信 Schwab 處在 1 兆美元左右的同一條 AUM 線，但到 2017 年，貝萊德已經甩了領航和嘉信 n 條街，搖身越過 6 兆美元大關，而領航不到 5 兆、嘉信不到 4 兆。

這樣的大好局面，得益於創始人兼 CEO Larry Fink 對被動投資的戰略眼光，及其十年前布下的 ETF 好棋。

抓住金融危機後的十年機遇

過去的十年，見證了交易所交易基金 ETF 崛起、低管理費趨勢越來越明顯、散戶風險容忍度越來越低、機構焦慮度持續飆升、政府手忙腳亂反省 08 年經濟危機以防重蹈覆轍，而貝萊德，剛好踩對了這大大小小的 n 個機遇。

從金融危機的一地玻璃渣里刨到 iShares 金礦

2009 年，剛大手筆買了雷曼的巴克萊，為了增加資本金，將自家資管子公司 Barclays Global Investors（BGI）的王牌產品 iShares ETF 事業部（占到美國 ETF 市場的 50%）掛牌出售。

而貝萊德果斷抓住了這個千載難逢的好機會，以 135 億美元拿下了整個 BGI（彼時 BGI 的 AUM 和貝萊德旗鼓相當），「一夜暴富」AUM 直接翻倍。

將 iShares 收入囊中意味著貝萊德在戰略上吊打了 Vanguard 和 Schwab，截止 18 年 6 月底，iShares 管理着 1.8 兆美元的 ETF 資產，而 Vanguard 和 Schwab 在這一塊的數據是 0.94 兆美元和 0.64 兆美元。

2017 年底 iShares 已經貢獻了貝萊德 AUM 的 28%，而 ETF 在美國外還是一個大有可為的新興市場。因此，貝萊德預測，全球 ETF 基金的規模在 2023 年會翻倍到 12 兆美元。

金融界的阿拉丁神燈

除了大殺器 iShares，貝萊德在金融危機後還搞了個大事情，就是研發出了大數據金融風控平台阿拉丁 Aladdin（貝萊德 COO 稱之為「投資組合的 X 光機」）, 目前被這台 X 光機檢測監控的資產達 18 兆美元，覆蓋全球 25,000 多名專業投資人或機構。

當然，挑戰還是有的

當然貝萊德目前的日子也不輕鬆：來自政府重組後官方加持的 JPMorgan 的直接競爭、各類私募們持續擴大的投資範圍（此處不得不提和貝萊德曾有過千絲萬縷聯繫的私募巨頭黑石 Blackstone）、谷歌和亞馬遜都開始試水資產管理業務。

谷歌和亞馬遜的進入或許是貝萊德最要警惕的，畢竟，如果只是拼 AI 拼大數據，技術能力再牛的金融巨擘在谷歌和亞馬遜面前，恐怕都占不到多少上風。