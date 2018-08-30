美股表現勝預期 川普：金融市場會有更多好消息

美國總統川普今 (30) 日於推特發文，稱金融市場表現優於預期，將迎來更多好消息。

台北時間週四晚間 9 點 10 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 70 點 (0.27%)，標普 500 期指下跌 0.21%、那斯達克期指下跌 0.23%。

道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據 CNBC 報導，8 月中旬迄今，道瓊工業指數累計上漲近 4%，似乎讓川普心情大好。

川普週四在推特寫道，金融市場表現優於預期，在股市獲利的人們，將迎來更多好消息。

企業獲利攀高、第 2 季國內生產毛額 (GDP) 上修至 4.2%，加上美國與墨西哥、加拿大之間的貿易緊張情勢趨緩，推動美股走揚。

川普日前表示，美國和加拿大，本週可望就修訂北美自貿協定 (NAFTA) 一事，達成協議；加拿大外交部長 Chrystia Freeland 亦稱談判順利，討論具建設性。

美加兩國可望達成協議，有助舒緩貿易緊張情勢，激勵週三美股收高，道瓊工業指數收漲 60.55 點 (0.23%)，至 26124.57 點；標普 500 指數收漲 16.52 點 (0.57%)，至 2914.04 點；那斯達克指數收漲 79.65 點 (0.99%)，至 8109.69 點。

不過，美中貿易戰僵局未解，中國商務部週四呼籲，雙方應站在誠信基礎上磋商，才能解決貿易爭端。