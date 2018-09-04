亞馬遜8月漲勢兇猛 9月有望突破52週高點加入兆元美企

鉅亨網編譯羅昀玫 2018年9月4號17點47分

亞馬遜市值正全力飆升至 1 兆美元，過去一週股價接近 52 週高點 2025.57，市值來到 9795.8 億，市場皆引頸期盼亞馬遜 9 月延續漲勢，成為史上第二家兆元美企。

上週五 (8 月 31 日) 亞馬遜 (AMZN-US) 股價以每股 2012.71 美元作收，非常接近 52 週高點 2025.57 美元，市值來到 9795.8 億美元，9 月有望延續漲勢，離成為兆元美企僅差一步之遙。

上週五 (8 月 31 日) 亞馬遜 (AMZN-US) 股價以每股 2012.71 美元作收。

根據標準普爾全球市場情報數據，8 月亞馬遜攀漲 13.2%，截自上週五 (8 月 31 日)，亞馬遜今年股價已飆漲 72.1%。

華爾街分析師預估，亞馬遜漲幅若持續延續下去，那麼該公司的市值將不得不超過 1 兆美元。

亞馬遜亮麗的股價表現歸功於全年巨大的獲利動力與全球強勁的與 7 月 26 日公布的第二季強勁財報，該公司連續 3 個季度超過 10 億美元的淨利，每股純益達 5.07 美元，遠遠高於湯森路透共識預期的 2.50 美元。

亞馬遜靠著雲端業務 (AWS) 與廣告業務加持，業績持續開出紅盤，營業收入總額暴漲 378% 至 30 億美元。

上週摩根士丹利分析師 Brian Nowak 與 Barron Nowak 將亞馬遜的 12 個月目標價格從 1850 美元修改為 2500 美元。

Nowak 於客戶報告中提到，我們深信亞馬遜將快速增長、規模越來越大、高獲利三大業務 (廣告、AWS 雲端和 Prime 會員訂戶) 將帶來更高的盈利能力與未來獲利預估持續向上修正。