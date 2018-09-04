易居早盤跌1.7% 上半年獲利大增84% 股民不捧場

大陸房地產交易服務商龍頭易居企業控股 (2048-HK) 上半年利潤人民幣 5.63 億元，年增高達 84%，但股價今 (4) 日表現不佳，開盤一路下滑，早盤一度跌 1.69%，截至發稿，報港幣 14.02 元，跌幅收斂至 1.268%。

圖：新浪財經

易居昨 (3) 日公佈 2018 年上半年財報，營收為人民幣 27.8 億元，年增 44.4%，利潤為人民幣 5.63 億元，年增 84.1%。每股盈餘人民幣 0.51 元，年 93.2%。

該公司公告指出，上半年收入實現大幅增長，得益於市場的穩定發展、股東基礎和大客戶戰略、業務間的協同效應。

易居企業集團擁有 26 家中國百強房企股東，阿里巴巴集團 (BABA-US)、華僑城亞洲、恒基集團李家傑以及新加坡城市發展集團 (CDL) 是基礎投資者。

易居企業控股擁有一手房代理服務、房地產大數據及咨詢服務、房地產經紀網絡服務等 3 大業務體系。

一手房代理方面，上半年，易居營收人民幣 22.28 億元，年增 44.1%，承銷總面積 2047.6 萬平方公尺，承銷總金額人民幣 2558.9 億元，比去年同期分別增長 35.3% 和 46.8%。截至今年上半年，已簽未售的儲備項目面積達 2.54 億平方公尺。

值得注意的是，2018 年上半年，與 26 家房企股東相關的收入約為人民幣 12.69 億元，占期間易居企業控股總收入的 45.7%。

從一手房代理業務競爭格局來看，易居企業控股已是中國最大的一手房代理服務提供者，其 2018 年上半年的一手房代理收入大幅高於另外兩大競爭對手，其一手房代理業務平均佣金費率 0.91%，高出另外兩家。

房地產資料及諮詢服務方面，易居上半年營收為人民幣 3.84 億元，年增 11.8%；CRIC 房地產資料庫及分析系統的有效使用者埠數為 14000 多個，並研發推出「易樓」和 CRIC 場景化大屏等新業務。

房地產經紀網路服務方面，通過易居房友為開發商銷售新房成銷總額人民幣 101.4 億元，公司收入人民幣 1.68 億元，比去年同期分別增長 592.4% 和 367.1%。截至 8 月 27 日，易居房友門店已佈局 58 座城市，突破 10000 家。