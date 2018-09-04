遠大醫藥(00512-HK)獲3.94億股供股股份接納 佔總數約71.19%

遠大醫藥(00512-HK)公佈，2018年8月28日(星期二)下午16時正(即合資格股東支付股款及接納供股股份以及申請額外供股股份及支付股款的最後期限)，該公司已接獲：

3份暫定配額之有效接納(其中1份是由香港中央結算有限公司提交，其為該等存放於中央結算係統中之股份的共同提名人)，涉及合共3.89億股供股股份，相當於供股項下提呈之供股股份總數約70.21%;

2份額外供股股份之有效申請(其中1份是由香港中央結算有限公司提交，其為該等存放於中央結算係統中之股份的共同提名人)，涉及合共538萬股供股股份，相當於供股項下提呈之供股股份總數約0.97%。

總體而言，合資格股東合共申請3.94億股供股股份，佔供股項下提呈之供股股份總數的約71.19%。供股項下有1.6億股未獲認購，而供股的規模亦相應減少。

供股已於2018年8月29日(星期叁)下午16時正成為無條件。

因為合資格股東或未繳股款供股股份的承讓人沒有根據暫定配額通知書接受的供股股份總數(1.6億供股股份)大於根據額外申請表格申請的額外供股股份總數(538萬股額外供股股份)，董事會作出決議，向每名申請額外供股的合資格股東作出全額分配。

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