易居首日掛牌跌破發行價 現跌3.48% 失守14元關口

易居企業 (2048-HK) 今 (20) 日首掛上市，股價平開，報價港幣 14.38 元；但此後開始走低，跌破發行價。截至發稿，易居企業跌 3.48%，失守幣 14 元關口，報港幣 13.88 元，市值 204 億港元。

易居上市前夕，在暗盤市場就已跌破發行價。據輝立資料，截止昨晚收盤，報港幣 13.90 元，較發行價跌 3.338%，總成交額港幣 1190 萬元。

易居上市發行價以招股價下限港幣 14.38 元定價，集資淨額約港幣 44.34 億元。

香港公開發售最終數目為 2366.25 萬股，相當於發售股份總數的 7.3%(任何超額配售權獲行使前)。國際發售項下提呈發售的發售股份獲適度超額認購。國際發售最終數目為 2.99 億股，相當於發售股份總數的 92.7%。

基礎投資者淘寶中國控股有限公司、Successful Lotus Limited、華僑城 (亞洲) 控股旗下華昌國際及 Educado Company Limited 已分別認購 2728.8 萬股、2086 萬股、7337 萬股及 1653.75 萬股發售股份。總數相當於發售股份總數約 42.76%。

集資淨額港幣 44.34 億元，28.0% 用於升級房地產資料系統；26.2% 擴張一手房代理服務的地理覆蓋範圍；23.3% 擴張房地產經紀網路服務的地理覆蓋範圍；7.3% 員工培訓；3.4% 品牌推廣；1.8% 開發綜合服務管理平臺；10.0% 用於一般企業用途。