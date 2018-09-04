中國雙反到期終止！預計歐盟再迎一波廉價太陽能零件進場

歐盟將於下週終止從中國出售太陽能電池板的限制，此舉將導致大量廉價進口產品。協調歐盟貿易政策的歐盟委員會週五在一份聲明中表示，這些措施將於 9 月 3 日星期一午夜到期，也就是週二 (4 日) 開始解除。

歐盟於 2013 年首次對中國太陽能電池板、晶圓、和電池實施反傾銷和反補貼措施，並於去年 3 月將其延長 18 個月。

此後，中國製造商被允許在歐洲銷售太陽能產品，但產品還是需達到或超過最低價格，如以低於最低價出售，則需繳納高達 64.9% 的關稅。

歐盟委員會表示，考慮到歐盟增加可再生能源供應的目標，此事宜將符合歐盟的整體利益，使進口價格與世界市場價格保持一致。

中國商務部對限制措施的結束表示歡迎，稱此舉是通過磋商成功解決貿易摩擦的典範，真正實現雙方互利。代表進口商和安裝商的 SolarPower Europe 將此舉描述為消除了該行業增長的最大障礙。

歐盟 ProSun 是歐盟生產商原本要求反傾銷措施的集團，於 2012 年表示如果措施解除，歐洲製造商將遭受破壞。

業內觀察人士表示，最終關稅並沒有保護歐洲太陽能電池板生產商免受中國競爭。去年德國最後一家主要太陽能電池製造商倒閉也成為了關稅的證據。曾經是德國太陽能市場強大廠商的 SolarWorld 表示，由於中國的競爭導致價格急劇下跌，即使歐盟徵收關稅，它也被迫關閉。

歐盟 ProSun 主席 Milan Nitzschke 提到，「8 年來歐盟太陽能組件的價格下降了 80%，但現在放棄關稅將導致價格進一步下跌，沒有這個必要」。

中國有超過 30 GW 千兆瓦的過剩產能，但在第 2 大市場美國征收關稅，以及第 3 大市場印度計劃徵收關稅後，就幾乎沒有市場可轉移此量。歐盟市場總量約為 7 GW 千兆瓦。中國太陽能產量佔全球 70%。