義大利預算赤字將觸頂！義債殖利率繼續狂飆

《彭博社》報導，義大利的政黨領袖，將於週二 (4 日) 開始討論 2019 年預算，因明年義大利公共赤字恐會超過歐盟限制的 GDP 3% 比重，投資者將密切關注義大利政府如何應對歐盟的預算規範。



不願具名的官員表示，聯盟黨 (League) 與五星運動黨 (5-Star Movement) 的官員，將與義大利副總理 Matteo Salvini 會面，初步評估他們的政策將對公共財政所造成的影響。



義大利的主權債展望評級，在上週遭評級機構惠譽調降至「負面」，指出該國政府借貸過高為風險。Salvini 在近期表示，由於新聯盟政府試圖刺激經濟，明年義大利的預算赤字恐觸及歐盟 3% GDP 水平的限制，但他希望能將預算赤字控制在此水平之下。

Salvini 週一接受德國之聲訪問時表示，「在秋天，新政府將邁向新的道路 - 實現改變與增長的目標。我們已經在努力實現增長，應該將開始反彈。」

市場風險



由於對政府財政計劃的擔憂，10 年期義大利國債與 10 年期德債的殖利率利差已近 5 年以來最大值，代表著投資者認為購入義大利國債的風險增加，10 年期義債殖利率在 3 日攀升至 3.175%。

10 年期義大利債走勢

義大利的財政部長 Giovanni Tria 為無自己政治基礎的經濟學教授，他正試圖控制 Salvini 和五星運動黨領導人 Luigi Di Maio 的雄心壯志，聯盟政府承諾選民將減稅與提升福利支出等激進措施。

義大利《晚郵報》(Corriere della Sera) 週一報導，前國際貨幣基金組織 (IMF) 官員 Carlo Cottarelli 指出，此措施將需要 750 億歐元 (870 億美元) 的額外支出。



對此 Salvini 表示，他願意在降低稅收的同時，尊重「所有規則」，要投資者不要擔憂。他向德國之聲說道，「我們的政府是自由和獨立的，經濟改革將提供市場所需要的一切答案。」