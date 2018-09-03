歐盟開放陸太陽能板進口 台虹不再擴充太陽能材料業務

歐盟對陸太陽板釋出開放進口的利多，有利台太陽能供應鏈營運，不過，台虹 (8039-TW) 主管指出，公司無意再增加太陽能背板生產，第 3 季起，台虹太陽能材料營收金額，每月都將維持在 5000-6000 萬元的水準。

台虹由於中國大陸的昆山廠太陽能背板生產遭到火警，損失 2 條的生產線，加上中國大陸對於太陽能補貼的縮減，造成市場需求急速萎縮，台虹表示，今年上半年營收較去年減少 13.84%，其中，電子材料事業較去年成長 22.30%，太陽能事業營收較去年減少高達 63.25%，目前不再對現有太陽能材料產能加以擴張，損失的營收將由軟板材料成長彌補。

台虹 7 月營收以 9.63 億元創下 9 個月來新高，月增 15.48%，年增 1.28%，其中電子材料營收創新高。台虹科技累計 1-7 月營收 53.48 億元，年減 11.46%。由台虹手上掌握的訂單數量來看，第 3 季單月都超過 10 億元，且在市場需求高峰期的第 3 季，單月營收將逐月攀升。

台虹今年生產塗布線增加 2 條、加上其他生產線效率化去瓶頸改善工作完成，產能至少增加 10% 以上；同時，台虹 FCCL 長期努力下，已獲認證打入日本大型軟板廠，將用於生產重要美系客戶手機相機鏡頭模組應用上。

台虹也因因市場需求暢旺，加上對日出口高單價產品 FCCL 產品，7 月電子材料營收以 8.95 億元創歷史新高，月增 14.68%，年增 29.81%，8、9 月營收將更好。

另外，台虹高頻高速傳輸需求軟板基材，也已完成量產準備；台虹上半年稅後純益為 2.55 億元，年減 13.17%，每股稅後純益 1.22 元。

至於市場關心的 5G 時代的高頻、高速傳輸材料需求，台虹表示，台虹已經準備好，包括 modified PI(異質 PI)，與 LCP(液晶材料) 都有涉獵，其中 modified PI 進度較快，已完成量產前準備。