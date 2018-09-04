即使還不到明年3月生效日 UBS：脫歐已削減英國GDP 2.1個百分點

根據瑞銀 (UBS) 經濟學家的最新分析，脫歐已經讓英國的經濟付出沈痛代價。瑞銀經濟學家 Pierre Lafourcade 和 Arend Kapteyn 以及策略師 John Wraith 在研究報告中表示，「英國國內生產總值 (GDP) 的水平已比未脫歐前的水平低 2.1%。」

報告補充說：「投資成長 4%，通貨膨脹增加 1.5%，消費減少 1.7%，實際有效匯率貶值 12%。」

到目前為止，UBS 團隊透過分析英國如果留在歐盟時的 GDP 情況來衡量脫歐的成本。他們的研究方法是依據最近的一篇學術論文，該論文基本上是以建構「一個來自其他未受脫歐影響的經合組織 (OECD) 國家 GDP 數據中的英國『分身』。」

UBS 團隊指出，「利用這種方法還可以為消費、投資、信貸、通貨膨脹和匯率建構反事實。」

他們說，「將實際成長率累計下降 2.1% 的情況納入背景，這大約是脫歐公投前最悲觀評估中預估的英國脫歐總成本的四分之一到三分之一，幾乎等於一些更樂觀的全部成本評估。」

「如果沒有脫歐，我們認為英國的國內生產總值每年可能高出 100 個基點。」

英國與歐盟之間的脫歐談判越來越糟，雙方未能就 2019 年 3 月 29 日提出的分手條款達成一致。分歧仍然在英國與北愛爾蘭之間的邊界以及棘手的貿易型態問題。

在英國首相梅伊 (Theresa May) 所謂的「跳棋計劃 (Checkers Plan)」遭拒後，與歐盟首席談判代表 Michel Barnier 的談判陷入僵局。跳棋計劃將使英國依循「通用手則」進行商品貿易而不包含服務業。

歐盟首席談判代表 Michel Barnier （右）。 （圖: AFP）

在接受德國報紙《法蘭克福匯報 (Frankfurter Allgemeine Zeitung)》採訪時，Barnier 似乎對該計劃潑冷水，重申歐盟的立場，即英國不能選擇保留或放棄歐盟「生態系統」中喜歡或不喜歡的部分。

因此，分析師認為英國脫歐可能會是一種沒有貿易協議或與歐盟緊密結盟的「懸崖邊緣」情景。

英國脫歐公投在 2016 年 6 月投票後，預測英國經濟可能進入衰退的結果目前仍然沒有實現，但是，由於就業數據和工資成長，讓支持脫歐者認為並不像反對者所說的那樣具災難性。

儘管如此，英國的成長預測看起來仍然乏善可陳。國際貨幣基金 (IMF) 7 月再次調降 2018 年的國內生產總值成長預測至 1.4%，低於 4 月預測的 1.6%。

儘管如此，支持脫歐者仍以最新的成長數據安慰自己，這些數據顯示英國第 2 季經濟成長率為 0.4%，與整個歐元區相同。同期，德國經濟成長 0.5%。

UBS 經濟學家還指出，退歐公投對英國企業的影響並未像預期的那樣嚴重。

報告指出，「對於任何衝往懸崖的人來說，這是很自然的：英國企業可能面臨關稅和非關稅壁壘的急劇增加，人們會期望主政者開始踩剎車：即隨著不確定性的增加，縮減就業和投資決策。但 4% 的失業率是 1974 年以來的最低水平，工資成長正在增加，固定資本形成總額在第 2 季從第 1 季的疲軟中堅定地反彈。」

報告說，「雖然許多其他數據看起來顯得乏善可陳，但英國企業看似平靜的反應卻讓英國脫歐的不確定性造成的損失遠低於預期。」