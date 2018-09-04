阿根廷宣布開徵榖物出口稅和縮減政府組織 以達成明年預算平衡

阿根廷總統 Mauricio Macri 為尋求與國際貨幣基金 (IMF) 達成協議，提前撥付 500 億美元的貸款，週一 (3 日) 公佈了提高榖物出口稅和削減政府部門數量的計劃，希望明年能達成預算平衡。

Macri 和財長 Nicolas Dujovne 宣布這些最新的緊縮措施，是因為上週阿根廷披索兌美元重貶 16%，導致今年以來下跌近 50% 所致。

投資人正在尋求 Macri 中右翼政府採取堅決行動以縮小其預算缺口，因為人們越來越擔心今年經濟衰退以及貨幣貶值將使政府難以償還其債務，其中大多數以美元計價。

阿根廷總統 Mauricio Macri （圖: AFP）

Macri 在全國電視談話中指出，「這不僅僅是另一次危機，它也必須是最後一次危機。」對出口徵稅是一種緊急措施，一旦經濟持穩就會解除。

他警告國人，由於通貨膨脹率超過 30%，貧困水平會上升，但政府將努力加強如兒童福利等一些社會計畫。

阿根廷的經濟困境重燃 2001-2002 年經濟危機的痛苦回憶，當年的危機使數百萬人陷入貧困，並震撼了國際投資人對這個拉丁美洲第三大經濟體的信心。

財長 Dujovne 表示，週一宣布的措施將使該國明年在不含償債成本下實現預算平衡，而非先前預測的 1.3% 的赤字。他說，阿根廷到 2020 年將實現 1% 的國內生產總值的初步財政盈餘。

Dujovne 說，消除赤字所需的新增收入都將來自農產品出口每 1 美元 4 披索的出口稅率和國際運輸的其他商品每 1 美元 3 披索。

他說，今年阿根廷經濟衰退幅度將比之前預測的 1% 更大。

Dujovne 將於週二 (4 日) 在華盛頓與 IMF 高級官員舉行會談，討論在 6 月與該基金達成的 500 億美元備用融資協議提前支付的問題。

儘管 IMF 支持，投資人上週對阿根廷償還債務的能力感到緊張，引發了披索重貶。

Macri 週一承諾，透過縮減政府部門的數量一半並對出口商徵稅來加強財政緊縮政策，這些出口商以收取美元貨款並靠披索的貶值而從中受益。

他在電視演說中表示，「靠出口賺錢的人將被要求做出更多貢獻。」「我們再也不能寅吃卯糧。」