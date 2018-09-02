陶冬：阿根廷哭泣，美股市歡樂

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，於個人部落格撰文表示，阿根廷爆發幣崩危機，新興市場貨幣遭波及，應密切關注匯率傳染性，特別是強勢美元帶來的資金流向變局。以下為部落格全文：

上周全球風險市場的焦點放在貿易談判和阿根廷危機上。美國與墨西哥達成雙邊貿易協定，但是與加拿大的談判卻臨門不射。白宮拒絕了歐盟提出的汽車徵稅建議。中美之間沒有進一步的磋商，不過美國媒體報告特朗普傾向於下令對 2000 億美元中國產品徵收高關稅。美國對伊朗禁運再進一步施壓過程中。

儘管在貿易領域依然陰霾壓城，美國股市卻繼續走高，S&P500 於週三寫下歷史高位。阿根廷債務危機持續發酵，該國央行一口氣將利率提高到 60%，仍無法制止資金逃亡，比索暴跌，該國總統呼籲 IMF 提早發放救援金。九月美國加息在望，美國國債利率走高。

義大利與歐盟在財政紀律上意見南轅北轍，意國國債被拋售，德國國債成為避險天堂，意德十年期國債利差達到 291 點，為歐債危機後的新高位，歐洲股債資金流入美元區。石油價格繼續上升後出現獲利回吐，金價再次滑落到 1200 之下。

阿根廷在一年內第二次爆了，該國央行將政策利率由 45% 調高到 60%，並承諾利率水準至少維持到十二月。但是這並沒有阻止壯烈的資金外逃，阿根廷國債慘遭屠戮，阿根廷比索繼續暴挫（星期五有所反彈）。

該國國債中五分之四是美元債，匯率出現戲劇性下貶，令還債能力大幅下降，市場價格顯示資金認為沒有 IMF 支援，阿根廷幾乎肯定無法償還到期本金利息，該國一百年期國債利率也上升到 10% 的高水準。

的確，這輪匯率貶值之後，阿根廷政府債務水準已經相當於 GDP 的 90%，這肯定是不可持續的，而且經濟無法快速增長來消弭匯率帶來的債務負擔飆升，唯有匯率回落才能夠令經濟達成短期的平衡。但是阿根廷已經證明無法以一己之力力挽狂瀾，需要 IFM 的全力支援，而且資金缺口可能超過 700 億美元，大過 IMF 承諾的 500 億美元。暫且不談未覆蓋的資金缺口，IMF 能否如約發放貸款與貸款條件會否放鬆是目前的兩大看點。

IMF 的常規處方是財政收縮、重建財政紀律，以此重塑投資者信心，穩定匯市、債市，阿根廷需要達到的目標是財政赤字大減到 2019 年 GDP 的 1.3%（馬克裡政府已經答應）。但是 IMF 的常規療法必然帶來經濟萎縮，進一步擴大債務 GDP 比例，造成巨大的社會震盪，這在過往的韓國、印尼、希臘危機中均出現了。此次 IMF 在發放救援金時能否有所通融，為市場所關注。

儘管新興市場貨幣普遍受到衝擊，筆者暫時未見到阿根廷危機觸發全球範圍內新興市場債務危機，不過需要密切注視匯率的傳染性，尤其是強勢美元所帶來的資金流向變局。

美國股票市場今年的走勢勢如破竹，連破歷史紀錄，與世界其他市場的表現形成鮮明對照。聯儲不斷加息的情況下，美股常升常有的秘訣在哪裡？美國經濟的前景和美國企業的盈利水準，已經給出答案了。

除此之外，1）美元匯率走強，資金湧向美元區；2）利率週期轉向，債市資金流入股市；3）貿易糾紛與地緣政治撲朔迷離，投資者風險偏好逆轉；4）機構投資者青睞 ETF 多過主動型基金，成分股走強令指數水漲船高，形成迴圈。

目前筆者暫時看不到令美股逆轉的基本面變化，全球流動性依然十分充沛，聯儲加息十分克制，企業盈利前景理想，債市仍受到政策性加息困擾。風險因素來自 1）美元匯率會否逆轉，帶動資金流向變化；2）貿易糾紛或地緣政治有無突變，觸發資金風險偏好的改變。筆者估計未來幾個月的風險市場的搖擺因素是美元。

本周重要資料，美國八月非農就業資料，預計 187K，時薪增長 0.2%MoM，不過這些對九月加息應該影響不大。中國財新 PMI 資料可能對研判中國經濟是否重新加速有説明。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。