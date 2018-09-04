韓美FTA修訂版本 將限制美投資公司控訴南韓政府

週一 (3 日)，韓國產業通商資源部公布韓美自由貿易協定 (FTA) 的重新協議內容，對南韓而言，其中一個主要問題為如何限制美國私人投資公司對韓國政府提起訴訟，因此新修訂協定，將包含一項減低投資者與政府之間糾紛的協議。

修訂後的協議指出，若糾紛案件已根據其他雙邊或多邊協議在其他地方進行審查，則將禁止私人投資公司就同一事件再度向政府提起訴訟。韓國貿易部官員表示，以韓國政府角度，這可能是最重要的一項協議。



根據自 2012 年生效的韓美自由貿易協定，韓國承諾對違反協定而蒙受損失的投資者進行賠償，美國投資者有權透過國際法庭解決投資糾紛。以最近來說，美國的主動型對沖基金公司 Elliott Management 在去年 7 月對韓國政府提起訴訟。



Elliott Management 認為南韓前總統朴槿惠非法干預三星物產 (Samsung C&T) 與第一毛織株式會社 (Cheil Industries) 的合併案，導致該公司蒙受損失，因此尋求高達 7.7 億美元的賠償。

美國與南韓同意，當政府行為是「以合法的公眾福利為基礎」，而不能將對方國家的投資者，當作本國國民一樣對待時，這時候像 Elliott Management 這樣的對沖基金公司，不能提起訴訟。自由貿易協定的原始版本規定，雙方國家必須對待外國投資者，如同本國國民。



對於美國來說，韓國進一步開放汽車市場為其主要目標，如同韓國貿易部 3 月宣布，由美國進口，不須符合韓國安全標準的汽車額度將提升一倍，從每間汽車製造商 2.5 萬輛提升至 5 萬輛。



政府將在 9 月 10 日之前就重新談判的協議徵求公眾意見，然後尋求議會批准。

儘管韓美自由貿易協議談判有所進展，韓元兌美元仍維持相對疲弱趨勢，4 日上午暫報 1 美元兌 1113.60 韓元。

美元兌韓元走勢

韓亞金融集團的首席經濟學家 Bohyeong Jang 指出，因韓國經濟與中國息息相關，美中貿易戰與人民幣走跌，拉低韓元走勢。但他認為韓元的疲弱態勢將不會持續太久，因川普的貿易戰主要是為了美國中期選舉而打，而不是長期性的，當美中貿易緊張局勢消退，韓元將會反彈。