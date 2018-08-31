阿根廷披索與土耳其里拉崩跌 全球新興市場飽受壓力

根據 CNBC 分析報導，阿根廷披索，土耳其里拉與印尼盾重貶，新興市場再度遭到撼動。這股跌勢氛圍，讓其他亞洲貨幣亦受到壓力。

阿根廷央行調高基準利率至 60%，試圖支撑其貨幣，但披索仍大跌近 12%。里拉今日下跌 2.94%，為連續第四日下跌。

在亞洲，印度盧比兌美元週五下跌至新低點，今年以來，跌幅逾 11%。印尼盾亦觸及近三年低點。

DBS 銀行分析師在週五發布的報告中說：「阿根廷披索與土耳其里拉的危機，仍將使得新興市場受到壓力。」今年以來，披索兌美元已大跌逾 45%。

「阿根廷調高利率至 60% 高點，應對達二位數的通貨膨脹，然而這却可能加速經濟衰退，再加上約佔 GDP 5% 的預算赤字，大大增加了政府違約的風險，」DBS 分析師說。

分析師說，亞洲最疲弱的貨幣 -- 印度盧比，印尼盾與菲律賓披索 -- 可能持續遭遇壓力。

ING 銀行首席經濟學家卡奈爾 (Robert Carnell) 在週五發布的報告中說：「在亞洲，傳統疲弱的貨幣受到壓力，壓力雖非強勁，但這種情況仍讓印尼央行與菲律賓央行有進一步升息的必要。」

DBS 銀行分析師指出，雖然無法不受波及，但亞洲新興市場對阿根廷披索與里拉的危機，却表現出了韌性。他們表示，今年以來，盧比，印尼盾與菲律賓披索跌勢尚屬溫和，與阿根廷披索與里拉截然不同。

「儘管如此，亞洲貨幣仍需保持警戒，」他們警告說道。

「今年以來，由於美國升息，這三種貨幣備受壓力。貿易緊張升高，可能爆發全面貿易戰，該地區要提防資金外流。資金外流可能導致金融不穩，尤其是外債偏高的國家」。他們在報告中說道。