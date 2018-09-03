社保基金最新操盤路徑：二季度新進147股 加倉中國核電

據澎湃新聞消息，數據顯示，截至2018年第二季度末，社保基金合計持有269.63億股A股股份，持股市值達到2285.49億元。社保基金在中報中現身了558隻個股，其中有147隻個股獲得社保基金在二季度新進買入，同時333隻個股被增持，還有122隻個股被社保基金剔除。行業分佈方面，在申萬一級行業的28個行業中，558隻被社保基金持有的個股分佈前五的行業為醫藥生物、化工、電子以及機械設備，分别為62隻、58隻、41隻以及32隻。

Wind數據顯示，在社保基金現身前十大流通股股東的558家A股上市公司中，有147家A股上市公司是新進名單者，佔比超過五分之一。具體來看，在社保基金2017年年報期新進駐的147隻個股中，共有39隻股票的社保基金持股數超過1000萬股，其中共有2隻個股的持股數超過1億股，包括國泰君安(601211-CN)、新興鑄管(000778-CN)。

國泰君安獲得“全國社會保障基金理事會轉持二戶”1.51億股的最大手筆買入，持股市值達22.27億元，位列國泰君安前十大流通股東第7位;新興鑄管也獲得社保基金1.02億股新增持有。翻閱公司半年報可以發現，前十大流通股東名單上，全國社保基金一零三組合和全國社保基金五零三組合的持股佔比分别為1.79%、0.82%，位列第四、五位。

從持股市值來看，在社保基金2018年中報期新進駐的147隻個股中，在58隻股票中，社保基金持股市值超過1億元，其中共有3隻個股的持股市值超過5億元，包括國泰居安、濟川藥業(600566-CN)、中國國旅(601888-CN)。

從社保基金增持的情況來看，中國核電(601985-CN)獲得了大手筆的增持。2018年一季度末，全國社會保障基金理事會持有中國核電1514.42萬股，在二季度期間，該股獲得社保基金3.62億股的增持，截至報告期末，社保基金持股提升至3.77億股，佔流通股比例從0.36%上升到2.42%。

市場分析任人士表示，社保基金持倉趨勢預計與市場中長期大勢相符，持股特徵延續穩健的價值投資風格。考慮國内經濟處於轉型期，戰略新興產業和消費升級是國家可持續發展的希望，因此相關產業映射至A股市場的投資機會應是中長期的配置方向。另外，在產業集中度提升強者恒強的背景下，行業龍頭的配置傾向或愈加突出。

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