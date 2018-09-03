樂融緻新完成工商變更：註冊資本升至3.7億 騰訊京東入股

樂視網(300104-CN)8月31日發佈控股子公司完成工商變更的公告稱，控股子公司樂融緻新已辦理完畢註冊資本變更等工商登記手續，併取得了天津市濱海新區市場和質量監督管理局核發的新《營業執照》。

具體變更包括，樂視電視業務運營主體樂融緻新註冊資本從3.1億元變更為3.7億元，騰訊(00700-HK)旗下林芝利創、江蘇京東邦能、世嘉控股、金銳顯、江蘇設計谷公司新近樂融緻新股東名單，分别持股2.78%、2.78%、1.85%、1.39%和2.2%。

樂視網稱，本次樂融緻新增資完成後，樂視網持有的樂融緻新註冊資本比例會有所降低，公司持有的樂融緻新部分註冊資本質押給了融創方面。同時，樂視控股持有的樂融緻新註冊資本處於凍結狀態，且已進入司法拍賣程序，因此，樂視網稱目前存在失去樂融緻新控製權的風險，導緻樂融緻新無法計入上市公司合併報表範圍。

隨著新投資者的引入，賈躍亭實際控製的樂視控股在樂融緻新的持股，也將逐步出清。

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