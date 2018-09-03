海外被動型資金加倉A股 北上資金尾盤淨買入勁增

據上海證券報消息，8月31日，A股在MSCI新興市場指數中的權重提升至0.75%在收盤後正式生效。當日借道滬深股通的海外資金(“北上資金”)尾盤時段淨買入A股力度勁增，日終淨買入額達37.67億元。據悉，這是由於部分跟蹤MSCI新興市場的被動型資金，在指數權重調整生效前最後一個交易日調倉所緻。

8月31日，海外資金進入A股的主渠道——滬深股通合計淨流入37.67億元。這一整體流量雖然不及5月31日當日淨流入逾57億元，但成交氛圍較往常活躍，且尾盤成交額激增。

日終滬股通買盤金額和賣盤金額分别達到119.15億元和93.23億元，均為兩個多月來的新高，而在14時32分，滬股通買盤金額和賣盤金額分别僅為80.82億元和58.29億元，顯示尾盤交投升溫。分渠道看，當日滬股通淨流入25.92億元，深股通淨買入11.75億元。

MSCI亞太研究部主管謝徵傧表示，很多被動型投資者為了將其資金跟蹤相關指數的誤差降到最低，他們通常需要在尾盤階段去做投資交易。這或許就解釋了緣何在指數權重調整生效前的最後一個交易日，滬深股通在尾盤出現淨買入驟增的情況。

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