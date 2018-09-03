華潤鳳凰醫療(01515-HK)根據股份獎勵計劃授出股份

華潤鳳凰醫療(01515-HK)公布，該公司根據計劃以及董事會議決結果於2018年8月31日向以下參與者授予獎勵股份：向六名董事授出合共330萬股獎勵股份，彼等對當中165萬股無須支付授出價，而對其餘165萬股則須支付授出價每股7.098港元；及向220名其他參與者(全數為該集團下屬成員公司或所管理之醫院的僱員)授出合共1,862萬股獎勵股份，彼等對當中931萬股無須支付授出價，而對其餘931萬股則須支付授出價每股7.098港元。

該公司並預留160萬股獎勵股份，用於未來由外部選聘的高級人才、新晉升的醫院管理人員及其他參與者，而參與者對當中80萬股無須支付授出價而對其餘80萬股則須支付授出價每股7.098港元。於2018年8月31日，董事會議決修訂計劃之條款，經修訂後，董事會於整段計劃期間授出的獎勵股份總數上限重訂為該公司於董事會議決當天(即2018年8月31日)已發行股份總數的5%，且向各獲選參與者授出獎勵股份的總數上限重訂為該公司於董事會議決當天已發行股份總數的1%。

於2018年8月31日向226名獲選參與者授出之合共2192萬股獎勵股份及預留之160萬股獎勵股份佔於本公告日期已發行股份總數的約1.81%。根據於本公告日期聯交所所報之收市價每股股份7.27港元，2352萬股獎勵股份之市值合共為約170,990,400港元



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