匯銀智慧社區(01280-HK)公布調查報告概要

匯銀智慧社區(01280-HK)公布，於2018年3月23日，審核委員會收到核數師所發出函件，內容有關該集團向兩名供應商於截至2017年12月31日止年度的若干預付款項。核數師認為，作為該集團於截至2017年12月31日止年度及截至當日財務報表審計工作的其中一部分，該集團管理層尚未提供足夠資料以支持集團向該兩名供應商作出預付款項的商業基準。

於2018年4月2日，董事會已決議成立獨立調查委員會以回應核數師所提出關注事項。於2018年4月9日，畢馬威企業諮詢(中國)有限公司獲獨立調查委員會委任為獨立內部控制顧問，以就核數師建議就有關預付款項的所有事宜展開調查。於2018年8月28日，內部控制顧問就調查所編製的專項調查報告已定稿。

內部控制顧問已完成有關集團之運營附屬公司揚州匯銀科技集團有限公司所作出預付款項之調查。調查報告中所載內部控制顧問調查結果的重點概括如下。揚州匯銀與兩家供應商，即揚州索海電子有限公司及江蘇致普電器有限公司的關係內部控制顧問發現，揚州匯銀的若干現任╱前任員工在任職揚州匯銀期間持有該等供應商的股權。調查中發現，其中一家該等供應商的現有註冊地址與曹寬平先生全資擁有的一家私人投資公司相同。

另亦發現，其中一家該等供應商的營運地址與公司的其中一家附屬公司的地址相同。儘管有證據顯示該等供應商之間可能互有關連，但內部控制顧問未能取得進一步證據以證明其互有關連。預付款項來自分別由揚州匯銀業務團隊所作內部申請，並經品牌會計部、銷售部、財務經理及審核經理批准。然而，調查發現審批預付款項的相關內部文件中遺漏有關產品的詳細資料及規格，以及任何重大預付款項的詳情。

調查另亦發現，揚州匯銀就預付款項的內部審批程序僅限於揚州匯銀業務團隊向該等供應商採購產品作出的單方面承諾，而並無要求該等供應商作出相應承諾，就其已收取預付款項向揚州匯銀供應產品，且揚州匯銀並無採取任何措施以確保該等供應商在收取預付款項後會如期供應產品。

預付款項乃根據揚州匯銀的2017年採購計劃以及該等供應商在關鍵時間實施的相關回扣政策而制定。作出預付款項的決定由曹寬平先生及揚州匯銀的另一名高級管理人員作出，而審批預付款項的其他簽署人僅在形式上完成有關程序，而並無參與決策過程。揚州匯銀的2017年採購計劃並無任何過往銷售數據支持，原因為2016年的實際採購金額少於揚州匯銀2016年採購計劃的四分之一。

揚州匯銀2017年採購計劃乃主要根據揚州匯銀高級管理層的商業判斷及其對未來市場趨勢及需求所作預測而作出。儘管有建議指出向供應商作出預付款項是家用電器批發行業的常見市場慣例，且向該等供應商作出的預付款項亦與過去數年間各方之間的交易過程一致，惟揚州匯銀高級管理層未能說明為何於2017年7月作出大額預付款項，儘管於2017年1月至6月的實際採購額僅相當於2017年採購計劃不足10%。預付款項減值及可收回性基準揚州匯銀已登記為該等供應商的債權人。然而，該等供應商似乎無意繼續清盤程序，儘管彼等已各自於報章表明有意清盤。

揚州匯銀高級管理層表示，其仍正與該等供應商就償還預付款項進行磋商，但該等供應商指稱，揚州匯銀據稱未能達到各方之間協定的最低採購目標，故已違反有關銷售合約。該等供應商管理層及內部控制程序內部控制顧問已識別出揚州匯銀內部控制程序的若干不足及低效率之處，包括但不限於缺乏有關選擇、管理及評估供應商的書面內部政策、並無有系統信貸風險評估、缺乏有關預付款項之內部審計，以及缺乏預防利益衝突的政策。

公司謹此強調，其正致力根據內部控制顧問及獨立調查委員會的建議採取適當的補救措施，以解決調查報告中提出的有關問題。如有任何與有關調查的新發現，該公司將另行刊發公告。



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