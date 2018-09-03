產業供應鏈可否去脫歐化？英鎊大跌容易 大漲緩慢 脫歐關鍵落在11月

面臨脫歐問題，近期任何風吹草動都將影響英鎊及投資人觀感。

由於歐盟首席談判代表 Michel Barnier 上週承諾向英國提供前所未有的合作夥伴關係，使該貨幣飆升約 1%。然而，因 Barnier 卻不是第一次說出此言論，而英國及歐盟雙方也都先打預防針，表示會有談判破局的風險，代表市場對任何脫歐新聞越來越敏感。

同時，Barnier 也表示，「建議產業將供應鏈去脫歐化」。

英鎊兌美元週日 (2 日) 以 1.29266 美元收盤。

英鎊日線趨勢圖 / 圖：xe

雖然市場仍然認為交易破局的可能性極低，但由於英國國會從夏季休會期間的進展不大，還是會使投資人緊張。任何擬議的英國脫歐協議都必須由英國議會在 3 月份「正式」脫歐前進行投票通過。

在英國脫歐秘書長 Dominic Raab 承認談判達成協議的最後期限 10 月份可能會被延遲後，便有傳出 11 月份英國和歐盟的緊急峰會，以及原定於 10 月和 12 月舉行的兩次會議。

投資人應注意的 2018 年英鎊關鍵事件：

9 月 4 日：議會從夏季休會恢復辦公。

9 月 30 日至 10 月 3 日：保守黨會議。

10 月 17 日至 18 日：歐盟峰會。關於未來關係交易概要的最初截止日期。

10 月 31 日：會談完成的原定截止日期。

11 月：潛在的緊急峰會，尚未確認。

12 月 13 日至 14 日：歐盟峰會。被視為完成交易的後備選項。

2019 年 3 月 29 日：英國離開歐盟。

英國首相梅伊的保守黨會議也即將召開。雖然在一連串的 7 月份辭職波後圍繞黨主席的領導挑戰傳言似乎消退，但 9 月份的集會仍然是市場關注的焦點。著名的黨員仍然反對她的談判立場。

除了黨內大會外，愛爾蘭邊境等棘手問題造成了波動率的期權指標上升。Investec 投資基金經理人 Silberston 認為，重點關注的事件可能是 11 月的歐盟峰會，因為這將是敲定最終協議，並在 2019 年 3 月之前得到所有歐盟成員的國議會批准的最後實際時間。

2016 年 6 月 24 日英國脫歐公投結果當天英鎊兌美元下跌約 8%，然而，英鎊的復甦似乎緩慢。

此外，加上英國脫歐立法通過議會將會艱難，面對高度不確定性，許多基金經理都保持這謹慎態度。