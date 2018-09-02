〈名師解盤〉資金正轉向電子股 蘋概、5G概念股大盤點

上周台股加權指數收在 11063.94 點，周漲 254.59 點，周線連 2 紅，進入 9 月後市場仍瀰漫著美中貿易戰的不安氣氛，不過，隨著蘋果 iPhone 新機亮相在即，近期相關概念股和電子股進駐買盤逐漸轉強，國泰證期顧問處副總經理錢冠州預料本周資金將從日前追捧低基期的傳產股轉向，由電子股再成盤面主軸，並持續朝 11200 點心理關卡靠攏。

錢冠州說明，大盤趨勢還是往上，隨著蘋果新機效應逐漸發酵，可望向 11200 點心理關卡靠攏，甚至不排除挑戰前高 11270 點，預料大盤將呈現高檔震盪、盤堅緩漲格局，不過，仍有待成交值放大至 1400-1500 億元左右。

而就類股來看，蘋果相關零組件股是最重要的關注焦點，包括印刷電路板 PCB 業者臻鼎 - KY(4958-TW)、台郡 (6269-TW)，以及可成 (2474-TW)、聯德 (3308-TW) 和頎邦 (6147-TW) 等均是值得留意的方向。

錢冠州強調，大盤行情若熱絡起來，蘋果概念股勢必是其主流之一；而在蘋概股的發動下，非蘋陣營也可望接續發動，如瑞昱 (2379-TW)、義隆 (2458-TW)

除了蘋概，錢冠州認為 5G 相關題材是另一個重要可留意的方向，如金像電 (2368-TW)、智原 (3035-TW)；而電競概念也是不容小覷，特別是在繪圖晶片大廠輝達 (NVIDIA) 發表新一代顯示卡後，可持續關注承啟 (2425-TW)。

至於市場傳美國總統川普有意在 9 月 6 日 (周四) 宣布對自中國進口總值 2000 億美元、共 6031 項商品徵收關稅，是有史以來力道最大的貿易措施，錢冠州認為，此消息已經傳開一段時間，市場已陸續反映，從近期美元並未因避險資金簇擁飆升來判斷，應不至於對整體行情有太大衝擊。

另外，錢冠州提醒，上周明顯反彈的被動元件族群，恐怕僅是短暫反彈，主要是因上方套牢壓力重，一旦反彈就會有壓。