【鐘國忠專欄】二大原因 讓台股今年走勢優於其他亞股

儘管今年股市不易操作，甚至於多數亞股迄今出現負報酬，但台股上市指數卻仍能出現正報酬，究竟原因為何?

(一) 台股近期難得出現低量

日前台股曾因 8/23 中美貿易談判因素而讓多數人呈現觀望，也使得台股在 8/24 出現僅 977 億元低量，這是今年 3/31 出現 767 億元低量後的新低量，但別忘了一點，3/31 是彈性放假日，在外資法人休假之下，本來量能就會比較少，如果扣除這一天外，當天就是出現今年以來新低量，顯然當時人氣低迷，事實上，今年以來要出現日量低於千億元以下並不多，但在 8/23 附近，卻連續出現約僅千億元的低量，換言之，當時市場應該非常保守才會出現連續數日的低量，然而 8/23 的中美貿易談判因素它是已知的不確定利空因素，在股票市場當中，未到來利多與利空出現之前，市場本身就會主動調整因應，除非這部份利空變本加厲，否則已知的利空不令人擔憂，令人擔憂的是突發性利空，也因此本波台股上漲來得相當快，近期從低檔 8/16 的低點 10606 點，上漲到 8/30 周四最高點約有 580 上漲點數，所花天數僅 11 天，漲幅近 5.5%，換言之，年化報酬率高達約 130%，對多數人而言，應該是措手不及。

(二) 二大原因推升台股上漲

而投資人也應該可發現，這段時間或者今年以來，台股走勢明顯優於亞股，為何台股會如此強勢? 雖然影響台股走勢有許多因素，但筆者歸納出二大主要原因供給各位作參考:

1. 因蘋果概念股: 如果您有特別留意，可發現年初以來，巴菲特就開始加碼 APPLE 股票，而 Q3(7 月以來) 蘋果股價上漲約 2 成，到現在為止，其股價還在創新高，而台股接蘋果訂單的企業不少，加上台股上市電子類股比重占達大盤比重又高達一半以上，因此當蘋果股價大漲，加上 9 月又可能有新機發表，當然台股上市指數近期走勢就會明顯優於其他區域。至於同樣是台股的上櫃指數 Q3 以來不漲反跌，如果仔細去分析上櫃前五大權重公司，可發現相對與蘋果關聯就不是如此高，這也可說明同是台股區域，但二邊指數走勢卻不同。

2. 產業龍頭有高股息殖利率: 多數人都知道台股目前整體股息殖利率約有 4% 以上，然而這當中又有不少產業龍頭公司殖利率高達 5% 以上，因此市場另類保守型的資金就流於此，所以投資人可發現多數產業龍頭公司股價近期還創新高，當指數產業龍頭股價創新高，也因此撐住台股上市指數，同樣地，在上櫃部分，主要權重的個股，常因高股價因素，所以股息殖利率並不高，這也另外說明二個市場為何走勢有差距的因素。

整體而言，雖然國際股市中亞股走勢並不佳，但台股仍可望因蘋果訂單效應與高股息殖利率等因素而讓走勢相對其他亞股強勢，然而隨著蘋果新機即將發表，未來這部份因素在愈接近年底就會逐漸淡化，而台股上攻動能也將受影響，因此操作上仍謹慎不悲觀，但也不可因近期外資回頭買超而又過於樂觀，一切平常心因應!