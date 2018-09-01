謝金河：台股在中美貿易戰中尋找新方向

【文／謝金河】

跌深的被動元件、矽晶圓等群族，二十七日發動一波反彈行情，華新科率先拉升到漲停，國巨等被動元件股全面大漲，矽晶圓以合晶的漲停最凌厲，環球晶、嘉晶也都全面出現漲勢，使得大盤上漲九二．八六，大盤站上年線之上，但代表內資的櫃買指數仍然處在年線下的空頭排列，台股的內外資兩樣情，再次表露無遺！這代表了受到中美貿易戰的驚嚇，內資仍處在觀望狀態。

再從另一個角度來看，今年全面大漲的被動元件、矽晶圓、VCSEL 概念的穩懋，或工業四．○的上銀、亞德客ＫＹ，或 MOSFET 族群，從高檔回挫，有的已經腰斬，有的跌了三、四成，目前仍處在籌碼整理的狀態，尤其是被動元年股，法人及散戶套牢者眾，這次反彈只有曇花一現，但是七、八月台股的漲勢卻是窗外有藍天，這從分類指數可以看出端倪。

例如水泥股由亞泥領軍，泥窯分類指數從五○八．六九拉升到六○一．○四，指數約漲了兩成，回到二○一四年高價的位置，食品、塑化在高檔震盪，紡織股在遠東新、新纖帶領之下，分類指數從五一二．一一拉升到五八三．九八，還有大家很不注意的金融股分類指數悄悄來到一二七九，如果從去年上半年的一○六八．三七算起，也有近兩成的漲幅。比較令人意外的是，鋼鐵分類指數從一○二．四五拉升到一一一．七一，今年上半年鋼鐵股漲的是世紀鋼、新光鋼等離岸風力概念股，今年鋼鐵股由大成鋼、中鴻等領軍。再細看分類指數，油電類股也創新高，但相對來看，電子股表現弱勢，最弱的是美食ＫＹ捲入兩岸漩渦，股價受挫，也把觀光類股分類指數從一三九．七八狠挫到一○四．六，創了歷史新低。

指數平靜 內涵卻多變

從分類指數來看，也正好印證了先前我說的傳產股會優於電子股，這可從七、八月創新高的個股看出端倪，像亞泥漲到四五．七五元，已回到二○一一年新高價，信大表面看起來不強，但股價卻是創下二○○○年以來天價！帶領紡織股創新高的遠東新，最高的三七．二五元，也是二○一二年新高價，新纖的十四．四元是二○一一年以來高價。塑化股這次最出色的是國喬漲到三五．一五元，國喬特漲到三六．五元，創了上市以來天價。當然台塑四寶都在高價圈，但是像再生ＫＹ從上市以來一○四．五元一直殺到八．一八元，可說是十分慘烈；更慘的是勝悅ＫＹ從一八○殺到二九．三元，這些年大家對於來自福建晉江的幾家鞋材上市企業可說嚇死了。

金融股走入新格局

機電股的汽車零組件受到大陸汽車產業調整影響，股價表現黯淡，像是江申從一五八殺六六．五元，智伸科從二○八殺到八八．三元，麗清從一三四跌到五五元，劍麟是從二六二元一直殺到八二．二元，最近汽車端子的胡連從一九三元到跌一○九元，股價頻創新低，整流二極體的朋程也跌破百元，最慘的是曾經漲到五九五元的同致，大將出走，股價從五九五殺到剩下八三．六元，股價慘跌八六％。

台股加權指數乍看仍在一一○○○點附近，雖然表面平靜無波，內涵卻變化多端，像是鋼鐵股的大成鋼二○一五年股價只有十二．五元，這一波漲到五○．二元，大國鋼也一口氣從十六．五元漲到三八．五五元，東明ＫＹ也從二二元漲到四六．四五元，東明生產不鏽鋼緊固件，上半年ＥＰＳ一．八二元，股價有業績當後盾，穩穩向前行。

營建股先前我們提到的日勝生也順勢站上十六元，這是谷底回升的個股，可以長線留意。這類創新高的個股除了水泥、鋼鐵、紡織外，大多數都是「點」放，像是顯卡股的撼訊從四二○元殺到七七．四元，但是靠著七彩虹的承啟卻創了四七．八元新高！還有ＮＢ相關股英業達在不知不覺中創了二七．五元高價，ＰＣＢ的金像電、泰鼎ＫＹ創新高，但是敬鵬仍在探底。ＩＣ設計的義隆悄悄從三○．九元漲到五四．五元，這個情況跟先前被動元件，MOSFET、矽晶圓一漲、整個族群全部漲起來的情況完全不一樣，這也印證了我一再強調七、八月以後操作難度升高，想在股市獲利難度加高的關鍵所在。

不過大家很久沒有注意的金融股，這次悄悄走出新格局，像由黃博怡坐鎮的台企銀獲利出現顯著成長，今年前七個月稅前獲利五六．七九億，每股盈餘○．九二元，股價悄悄從七．五一元漲到十一．三五元；很久沒有注意的新產不知不覺中從十八．二元漲到三九．八元；還有遠東銀也從八．八元漲到十一．二元。這次徐旭東旗下的企業，從亞泥、遠東新一直漲到遠東銀，看起來企圖心似乎改變了。盤整很久的高雄銀又逼近十一元，還有一直都在面額下的國票金不但站上票面，還寫下十一．四五元高價。還有台新金經過經營權大戰，股價也創下十五．三五元新高；合庫金創下十九元高價，元大金大股東回補，股價在除息後寫下十五．六五元新高紀錄。

從這個軌跡來看，市場的焦點不在先前那些炒熱的漲價概念股上面，幾乎所有創新高的個股，都是市場上人煙罕至的個股或類股，像是金融股，一般散戶連看都不會多看幾眼，現在悄悄漲一波，大多數人都沒有感覺，當多數電子股在回檔的時候，金融股悄悄挺身而出，而且很多金融股創下波段新高價，這是大盤指數能守在一一○○○點附近很重要的關鍵。

台股即將進入九月，中美貿易戰的因素仍然沒有解除，從中美角力的角度來看，這是兩大霸權爭戰的新常態，全球股市都會在這個陰影籠罩下前進，現在大家只要盯著美國股市這個探照燈即可，到八月二十八日為止，道瓊指數又重新站上二六○○○點以上，今年以來道瓊指數又漲了五．三四％，而 S&P 500 又創了二九○三．七七的天價，Nasdaq 寫下八○四六．三二的新高，今年大漲十六．五％，Apple、Amazon、微軟、Google、Nvidia 等幾乎頻創歷史天價，這代表美股仍是帶領全球股市往前走的「燈塔」，只要這個燈塔照亮世界，全球股市沒有大跌的危機。

來源：《先探投資週刊》 2002 期

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