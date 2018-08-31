【豐銀投顧】又來了，外資期貨又減七千多口了

◆盤勢分析

外資今天並沒有大賣，只是因為今晚美國與加拿大將針對是否成立新版的北美自由貿易協議而做出決定，在這之前市場的不確定性又造成台股的下跌了。不但如此，在盤後外資期貨淨多單又少了 7104 口，又是一次大減超過 7000 口，相必一定有很多人又擔心外資是不是要落跑了，所以筆者大膽猜測，一定有不少投資人看到外資大減 7000 口以上的多單，就在盤後急著出掉手中的多單，要不就是反手放空。但這又是一種主觀的意識了。外資減少那麼多的多單，但手中還是淨多單，而且還是高達 4 萬 6 千多口的多單。試問這是看多還看空？就像有個億萬富翁最近花掉了 2000 萬，手中還剩 8000 萬，你會因此說他要變窮了嗎？

指數已經到了正乖離偏高的點任沒錯，但筆者認為未來仍然有空間。美加的新貿易協議應該不會有問題，就算簽不成，了不也也是過一陣子再簽一次，有什麼好掀起波瀾的？ 重點是從量能來看，也沒有出現任何問題，為何要急著看空呢？關於貿易戰，也該反映的差不多了，事實上中國是很難與美國對抗的，就算引以為傲的中國國產手機，拿掉美國的晶片、南韓的面板、日本的感光元件，其實只是一具空殼罷了。中國這十幾年來高速的成長，主要是加入了世貿組織的讓利, , 美國現在不過是要求對等而已。汽車進口到美國關稅是 2.5%，但到中國卻要 25%，這是說不過去的。但媒體把它寫成了這是美帝要打擊中國的發展，扼殺未來的發展，其實都言過其實了。

今天倒是有一點值得注意的，那就是 otc 指數的走法明顯強於加權指數，這表示接下來的盤勢會是「指數空間不大，個股表現活潑」的盤勢了。因此接下來的期貨操作就不容易再出現快速大漲的走勢，但趨勢上還是看多，投資人也應該要把部份的注意力再擺回股票身上了。

祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師