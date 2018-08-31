【華冠投顧】 台積電中場休息 中小型股機會來了

藍慶賜 分析師

台積電創歷史新高後止漲休息，大型權值股休整的時候，就是中小型股出頭天的機會來了。以中小型股為主的 OTC 市場指數緩步墊高，已逐漸打出圓弧底的型態。圓弧底是底部的型態之一，有利 OTC 市場多方操作。

【個股分析】

(5349) 先豐為 PCB 廠主要生產利基型產品，包括基地台板、伺服器板及汽車板等，其中汽車板佔比近 5 成為最大宗。受惠車用 PCB 需求回穩，第三季維持傳統旺季水準，下半年展望樂觀。短中期均線仍呈多頭排列，今日盤中股價再創波段新高，但震盪洗盤的力度也加劇，收盤股價回測頸線。

(2049) 上銀宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。股價由高點修正已超過 4 個多月，股價腰斬跌幅已滿足。在底部區打底股價越墊越高並站回月線之上，底部已逐漸形成，有利多方操作。

另外一檔多頭型態，上漲的趨勢中出現【上升三法】的 K 線組合，上升三法是漲勢中的中繼訊號，暗示股價仍有高點可期。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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