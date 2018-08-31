陸外匯局通報多起外匯違規 個人資金分拆購匯境外購房被罰

人民幣匯率今年以來再度大幅貶值，中國監管層重啟用中間價逆周期因子等手段，引導預期、維穩匯率的同時，還提高了外匯違規案例通報的頻率，對潛在的違規行為進行震懾。上半年，中國外匯局查處外匯違規案件罰沒款項增加近六成。

周五，中國外匯局最新通報了 23 起外匯違規案例。5 月以來，中國外匯局已經四次公開通報外匯違規案例，通報案例總數為 95 起；通報頻率逐步提高，其中 7 月下旬以來已通報三次。截至周五，在岸人民幣今年以來累計貶值 4.7%.

中國外匯局在周五的通報中並稱，今年以來其「加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易，維護健康良性外匯市場秩序」。

以下是今年以來外匯局所通報案例的部分事實：

依違規主體劃分，包括銀行、企業和個人案例

從性質來看，涉及轉口貿易、貿易融資、內保外貸、逃匯、非法套匯、非法買賣外匯、個人分拆售付匯等

多個案例中，個人資金分拆購匯後匯往境外帳戶，用於購買境外房產

7 月 24 日外匯局並發布了新聞稿，披露數字稱，今年上半年共查處外匯違規案件 1354 件，罰沒款 3.45 億元人民幣，年增率分別成長 19.7% 和 59.5%。

其中，查處金融機構違規案件 455 件，企業違規案件 340 件，個人違規案件 559 件。

中國外匯局周五最新通報的案例中，兩起個人外匯違規案例分別涉及境外賭債和境外購房：

(1) 浙江籍夏某非法買賣外匯案：

2012 年 6 月至 2016 年 9 月，夏某為實現非法向境外轉移資產目的，將 14188.45 萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內帳戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至境外帳戶，用於償還境外賭債。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款 1418 萬元人民幣。

(2) 安徽籍盧某分拆逃匯案：

2016 年 9 月至 2017 年 6 月，盧某為實現非法向境外轉移資產目的，利用 19 名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯後匯往境外帳戶，用於購買境外房產等，非法轉移資金合計 188.68 萬加元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款 48.3 萬元人民幣。