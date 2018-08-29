【馮冠華專欄】整固待變 留意人民幣走勢

8 月 29 日推介 - 滙豐（5），股價相對落後。

1）上日港股市況總結：受美股造好帶動，恆指週二高開 259 㸃並在不久更突破熊証重貨區頂部 28550；但 A 股反覆偏弱，恆指升幅也大為收窄，午後更一度轉升為跌，最終收報 28352 點，上升 80 點。大市成交額下跌約 5% 至 905 億。滬深港通成交金額也下跌約 24% 至 98 億；流向轉為淨流出，金額 16 億。



板塊方面，教育、內航、風電、鋼鐵及資源類股份表現較好；相反，物管和水泥股走勢頗弱，昨天強勢的中資券商、醫藥、澳門博彩及內房股則有回吐。藍籌股 28 升 17 跌 5 持平。做空方面，佔大市成交回落至較普通水平的 12.1%。牛熊証街貨最新比重為 41:59，重貨區方面，熊証重貨區在 28700-28848，牛証則在 27700-27799。

簡評：雖然恆指昨天從高位回落超過二百㸃，但在 A 股反覆偏軟下，仍能錄得二連升已算不俗。指數在屠熊後迅速回落，牛熊街貨重貨區這指標又一次顯靈。輪換買賣也十分明顯，昨天唯一下跌的藍籌 - 中國神華（1088），竟然是今天表現最佳的成份股。港交所（388）也似有追落後之走勢，昨天績後走弱的申州（2313）今天也來個平反。



相反，昨天跑出的高貝塔公司大都有獲利回吐。離岸人民幣在港股交易時段先強後軟，收市後又逆轉走強，恰巧和 A 股港股有點相似，看來人民幣的短期走勢仍是投資者最重要的導航儀。



大市昨天衝高後急回，但做空比率又不升反跌，當然北水轉向不是好兆頭，綜合來看，恆指應似要在現水平整固待變。若輪換持續，滙豐（5）可能是一個不錯的選擇；風電和電力股也可加入考慮，板塊調整已深，昨天走勢明顯改善，龍頭華能（902）和龍源（916）均有投機機會。另外，昨天公佈業績的重磅內銀（見點 3）大致穩定，驚喜欠奉。相比下，農行的數據是較佳的。

2）美股市況總結：受美國和墨西哥達成貿易協議引起的樂觀情緒刺激，標指和納指週二連續第三個交易日創收市新高，但三大指數均在中段曾一度倒跌。國和墨西哥週一達成雙邊貿易協議，刺激美股大升，道指收升 14 點或 0.06%，標指和納指則分別上升 0.03% 及 0.15%。



另外川普在 Twitter 發文，指每次利用谷歌搜尋「川普新聞」（Trump news），只會見到負面新聞、壞新聞，形容搜尋結果被操控，情況非常嚴重，需要好好處理。白宮首席經濟顧問庫德洛稱正研究調查谷歌，谷歌母公司 Alphabet 股價逆市跌 0.8%。美滙指數跌 0.04%。紐約期油回落 0.5%。十年期國債債息最新為 2.884%。港股 ADR 回吐 62 點，相當於恆指 28289 點水平；當中，滙豐、友邦（1299）及中銀香港（2388）表現更好。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

馬來西亞首相馬哈蒂爾昨日稱，外國人不會獲得簽證入住碧桂園（2007）的「森林城市」項目。但馬來西亞房屋與地方政府部部長卻稱，將組建一個委員會研究和審查之前同意的條款，並會與所有參與機構及該項目發展商商討，尋求找出最佳解決方案。

中國銀行（3988）公布截至今年 6 月底止半年盈利按年增 5.21%。期內，營業收入按年增 1.25%。其中，淨利息收入按年增 7.06%；非利息收入按年跌 10.25%。淨息差 1.88%，比上年同期上升 4 個基點。截至 6 月底，不良貸款率 1.43%，比上年末下降 0.02 個百分點。

農業銀行（1288）- 公布截至今年 6 月底止上半年，股東淨利潤按年增 6.63%。期內，營業收入按年增 10.25%。其中，淨利息收入按年增 10.65%；手續費及佣金淨收入按年增 2.76%；其他非利息收入按年增 19.38%。淨利息收益率 2.35%，按年上升 11 個基點；淨利差 2.24%，按年上升 13 個基點。不良貸款率 1.62%，較上年末下降 0.19 個百分點。

建設銀行 (939）- 公布截至 6 月底止，中期盈利按年增 6.28%。期內，經營收入按年增 6.46%；其中，利息淨收入增 9.93%；手續費及佣金淨收入增 1.36%。上半年淨利差 2.2%，按年增 0.17 個百分點；淨利息收益率 2.34%，按年增 0.2 個百分點。不良貸款率 1.48%，較去年底下降 0.01 個百分點。

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