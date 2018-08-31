中國拉攏日本 今舉行第七次財長對話 為10月習安會鋪路

中國與日本財政部長對話今 (31) 日在北京舉行，主要討論雙方宏觀經濟形勢與政策、財政和金融實務合作，以及中日在多邊框架下的財金合作等議題。市場最關注的焦點，在於雙方可能會重啟自 2013 年來失效的貨幣互換協議，據傳本次會談也是在為 10 月的習近平與安倍晉三的會面先行鋪路。

在中美因貿易戰而關係緊張之際，中國方面對日本頻頻釋出善意。中國財政部長劉昆與日本副首相兼財務大臣麻生太郎今在北京舉行中日第七輪財務對話，就雙方貿易摩擦與金融合作細節展開磋商。

這回雙方會面最受外界矚目的，莫過於重啟 2013 年失效的《貨幣互換協議》，爭取為上限金額 3 兆日圓的新協議定下基本框架。中日曾在 2002 年簽訂過該協議，後來雙方在 2013 年因釣魚台爭議關係緊張故終止續約。

該協議是以日本央行和中國人行為主體，在金融市場發生問題時，雙方銀行都可把日圓和人民幣進行限額交換，限額的多少反映協議的規模。假如協議最終確定，將是中日雙邊關係改善的一大象徵。

麻生太郎昨 (30) 日率先與中國國務院副總理韓正與劉鶴舉行一系列會談，為最快將在 10 月舉行的中日首腦會談、推進貨幣互換協議等金融合作等交換意見。

中國財長劉昆今天也指出，希望與日本就一帶一路倡議在第三方國家合作。據了解，先前中國藉「一帶一路」向新興市場國家的基礎措施開發投入資金，卻導致這些國家無力償還巨額貸款，被日方視為問題，預計雙方財長將在這項議題進一步對話。