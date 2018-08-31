淨利大增40%的格力電器，二級市場好像並不買賬？

格力電器（000651-CN）作為A股市場帶給股東回報率較高的公司之一，其公司的核心領導董明珠女士外界爭議較大，尤其是帶領格力多元化，外界更多的是不看好。但話說回來，格力電器上市至今帶給股東的回報卻是實實在在的，每次公佈業績報告帶給投資人更多的是驚喜。

這兩年格力電器營收和淨利屢創新高，但在2017年末卻突然決定暫不分紅，理由是需要資金多元化做晶片，按理說這應該不算壞事，留存資金多元化業務也沒問題，但二級市場的股東卻是一致不看好，反映至股價上就是大跌。2017年末格力沒有分紅，股東就把希望寄託在年中格力電器的分紅上。

昨日晚間格力電器公佈了上半年業績報告，上半年實現營收909.76億元，同比增長31.50%；實現淨利128.06億元，同比增長35.48%，扣非淨利同比增長40.30%；每股收益2.13元。公司擬10派6元，（對應40元股價年息約為1.5%）。證金公司持股比例由一季度末的3.48%，上升至3.85%。

（圖片來源：格力電器上半年業績報告）

就是這麼優秀的業績，二級市場的投資者好像並不買賬，在格力公佈半年報的次日股價低開約4%。對於格力電器半年報看空的說法五花八門，分紅少、智能裝備占比低、銷售費用下滑增厚利潤等說法。但在財華社看來，這些理由都是“站不住腳”的。

（圖片來源：同花順）

首次，從格力電器的歷史業績看，公司自上市以來淨利潤複合增長率達到驚人的25%以上，縱觀A股幾千家上市公司，長期淨利可以保持20%增速的公司都寥寥無幾，何況25%以上，最起碼以往歷史證明了格力的優秀。另外，格力這次半年報一如既往的優秀，營收和淨利繼續大增，淨現金流增加144億元，資產負債表中的貨幣資金達到1020億元，動態市盈率只有約10.5倍，恰恰是這樣一個優秀且低估的公司，卻被投資者所看空，這是非理智的。

如果說，一定要給格力電器找出不足之處，那就是投資晶片業務會有較大的風險且對於資金消耗較大。但話說回來，股東也是要給管理層試錯的機會，不成功也就相當於格力一兩年沒有賺錢罷了，一旦成功這對於格力電器來說，空調業務如虎添翼，國內晶片業務基本空白，市場也會非常大。所以說，投資者在現在的價位沒必要過分悲觀，因為現在的價格已經充分反映出市場的悲觀預期。

作者：鄭鵬超

編輯：黎璐璐

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