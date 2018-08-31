陸新個稅法通過起徵點每月5千人民幣 減稅向中低收入戶傾斜

週五 (31 日) 中國第十三屆全國人大常委會第五次會議表決通過，確定經過「七次大修」之後的個人所得稅法，起徵點確定為每月人民幣 5000 元。

中國新個稅法規定：大陸居民個人的綜合所得，以每一納稅年度的收入額減除費用人民幣 6 萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除後的餘額，為應納稅所得額。

本次減稅確定向中、低收入戶傾斜，中國新個稅法規定，歷經此次修法，個稅的部分稅率級距進一步優化調整，擴大 3%、10%、20% 三檔低稅率的級距，縮小 25% 稅率的級距，30%、35 %、45% 三檔較高稅率級距不變。

多項支出可抵稅，故大陸居民今後計算個稅，在扣除基本減除費用標準和「三險一金」等專項扣除外，還增加了專項附加扣除項目。新個稅法規定：專項附加扣除，包括子女教育、繼續教育、重病醫療、住房貸款利息或者住房租金、老人長照等支出。

中國本次修訂後的新個稅法，將於 2019 年 1 月 1 日起施行，2018 年 10 月 1 日起施行最新起徵點和稅率。新個稅法規定，自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，納稅人的工資、薪金所得，先行以每月收入額減除費用 5000 元以及專項扣除和依法確定的其他扣除後的餘額為應納稅所得額，依照個人所得稅稅率表（綜合所得適用）按月換算後計算繳納稅款，並不再扣除附加減除費用。