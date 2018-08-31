【日盛投顧】守穩五日均線 偏多操作

◆盤勢分析

1. 週五台股受到美股回檔以及 MSCI 雙降生效，早盤賣壓隨即湧現，台積電開盤下跌 2.2%，影響指數出現向下跳空缺口，尾盤在傳產與金融等權值股拉抬下，終場指數跌幅收斂，僅下跌 29.81 點，以 11063.94 點作收，成交量 1204.17 億元。

2. 技術面看台股，台股短線受到川普欲儘快對中實施 2000 億美元關稅影響，加上指數逼近前高 11243 點，與 MSCI 雙降生效，出現短線漲多賣壓，但低檔買盤仍屬強勁，目前指數仍在所有均線之上，且月線呈現翻揚，有利支撐，但由於高檔出現跳空缺口，顯示市場在 11000 點以上賣壓仍不可忽視。指標方面，日、週與月 KD 呈現黃金交叉，皆有利多方，逢回偏多操作不變。

3. 週五三大法人買超 37.5 億元，外資 + 36.49 億元、投信 - 0.18 億元、自營商 + 1.19 億元。

生技、蘋概、PCB、IC 設計等業績成長股表現較佳

1. 電子類股中，太陽能在三家公司合一 (聯合再生能源) 進行策略轉型，帶動 3576 新日光、3514 昱晶、3561 昇陽科走強。PCB 受惠於財報優於預期，2368 金像電轉攻雲端伺服器，第二季轉虧為盈，4927 泰鼎 - KY 旺季來臨加上獲得外包效應，下半年獲利看好；6278 台表科 7 月營收創今年新高，第三季營收持續成長；6552 易華電上半年轉盈，下半年受惠新款手機窄邊框帶動面板驅動 IC 由 COG 轉向 COF，營運看旺。IC 設計相對強勢，2379 瑞昱受惠於蘋果下半年全線導入 TYPE-C，加上網路晶片需求轉強，帶動股價；5269 祥碩在 AMD 出貨暢旺下，估第三季營收增加 30%，激勵股價；3035 智原與三星合力布局 ASIC 效應顯現；6202 盛群 7 月營收年增 22%，加上健康量測市場逐漸打開，股價走強；6138 茂達在國際大廠退出以及拓展到消費性與工控領域，營運動能轉強。9 月 13 日蘋果新機發表，2439 美律、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、4943 康控 - KY 等蘋概可望受惠。電競股，Nvidia 發表新款繪圖晶片，2376 技嘉、2377 微星等迎接換機潮。

2. 非金電生技 4123 晟德上半年子公司挹注下，獲利增加 7 成，轉投資加科思完成 C 輪募資，股價走強；1760 寶齡富錦新藥布局收成；1777 生泰上半年稅後盈餘年增 143%，EPS2.89 元，帶動股價表現；另外像是 8436 大江、4107 邦特等下半年營運展望仍佳。營建股 2538 基泰配息 0.8 元，殖利率 6%，加上新案題材，股價走強；5530 龍巖上半年 EPS3.19 元，表現亮眼，加上擬售北市精華大樓，市場給予正面看法。9914 美利達電動自行車滲透逐漸提高，投信持續買超。

3. 金融指數在盤勢回檔中，持續走強，並創下波段新高，包括 2890 永豐金、2884 玉山金、2801 彰銀、2892 第一金、2881 富邦金、2823 中壽、5871 中租 - KY 等均為多方指標。