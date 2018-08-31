【華冠投顧】MSCI台股權重雙降，指數拉尾盤，周線連2紅!

台北股市今日在美股拉回及 MSCI 調降台股權重生效影響下，盤中一度大跌逾百點，不過尾盤買盤進場拉權值股，終場跌幅收斂，小跌 29 點，11063 作收，成交量 1204 億元，價跌量增格局。周線上漲 254 點，連 2 紅! 月線漲 6 點!

大盤指數在周四衝高至 11,186 高點，但因價量被離且短線技術指標過熱，因此，指數漲多拉回，一度跌破 5 日均線，但由於周線 KD 指標黃金交叉、月 KD 指標也持續向上，因此，拉回屬正常，視為漲多修正過熱指標。這 2 天指數拉回，發現 OTC 指數方面都比上市來的強勢，今又漲 0.34%，因此，下周中小型股票將會有所表現。率先強勢中小型個股: 憶聲 (3024)資產活化，處分獲利估 1 億元，爆量衝上 8.17 漲停價。真空濺鍍廠柏騰 (3518)，放量漲停，拉出一根長紅棒。PCB 的博智(8155) 放量攻上漲停。喬鼎 (3057)股價經拉回修正後，買方積極，漲勢再起，股價漲停來到波段新高價。

台股本周大漲，周線連 2 紅，周 KD 指標黃金交叉，整體盤勢多方結構，在大型股上漲拉開指數過後，建議下周可多留意中小型個股。

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