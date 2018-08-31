【華冠投顧】武傑電台: 台股尾盤急拉!下週台股看法分享給你!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、3105 穩懋、2426 鼎元、6552 易華電、6477 安集。

台股盤勢分析:

逢凶化吉

在台積電的重挫下，台股早盤下跌 - 56 點開出，短線獲利賣壓殺出，早盤一度大跌 - 106 點；中盤過後買盤回穩，指數跌幅縮小，終場小跌 - 29 點作收，收在 11063 點，成交量 1204 億。

今天八月行情正式告一段落，正如我們的規劃一樣『高檔震盪』!! 然而八月份的台股，卻是讓投資人大洗『三溫暖』；從月初請大家小心『多殺多』，再到月中跟投資人說… 攻守交換『大撿便宜貨』。相信只要是量子操盤室的粉絲朋友，應該都可以在八月台股『逢兇化吉』。現在八月份正式結束，這二天台股的高低點已經差了快 200 點，會有這樣的現象；主因還是我們先前說的… 內資買盤沒有回流下，恐怕…『來的快、去的快』!! 而今天雖然從技術面來看，指數有成功回測五日情況；但是籌碼面並沒有見到『黑手心態』改變。展望下星期台股… 我們就先不過渡預測，建議投資朋友中性看待即可。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3035 智原、8155 博智、2388 威盛、6278 台表科、2308 台達電、6552 易華電、6284 家邦… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6456GIS-KY、4725 信昌化、2723 美食 KY、3504 揚明光、1262 綠悅 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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