【華冠投顧】9月份底部買、底部賺，行情啟動！

何丞唐 分析師

美國股市受到消息影響，報導指出，川普總統支持下週即對中國額外 2000 億美元商品提高關稅，影響週四美股下跌，結束連續四天的漲勢，華爾街也觀望美加的貿易談判。

台股今日受到 2330 台積電下跌影響，加上 MSCI 明晟季度調整 31 日盤後生效，這次有 7 檔調降權重個股包括：2311 日月光、2885 元大金、2454 聯發科、2324 仁寶、4938 和碩、2337 旺宏及 2498 宏達電。加權指數終場收黑，下跌 29 點，收在 11063 點，成交量為 1204 億元。

盤面上，漲停個股計有：2406 國碩、3642 駿熠電、5455 昇益、3035 智原、5398 慕康生、3024 憶聲、5227 立凱 KY、6576 逸達、3018 同開等；偏弱收黑個股有：6222 上揚、4725 信昌化、6456GIS-KY、3504 揚明光等。

台股今日收月線，本週台股震盪幅度偏大，外資於 7 月過後陸續回補買超，至昨日已回補大概 370 多億元。九月起，蘋果新一代 iPhone 將於美國時間 9 月 12 日正式發表，市場也關注相關蘋果供應鏈股價走勢，也將牽動電子股及大盤後續走勢。

本週大盤漲到最高 11186 點，也就是說台股漲了超過 300 點的行情，投資朋友，問問自己：你到底賺到錢了嗎？本週有 5469 瀚宇博、2425 承啟，又來搶著幫您買單的話，您的週末是不是就能夠跟家人開開心心的歡慶。我是不是跟各位說，你站在巨人的肩膀上，是不是可以看得更高更遠；站在全世界巨人的肩膀上，你能夠賺得最多，絕對比站上小亮哥身上更多吧？

上週三 2425 承啟才在 3 開頭耶，這星期四全國所有會員重壓的 2425 承啟來到 5 開頭了！你有沒有發覺，它在這波大漲當中，仔細的看，沒有任何一天是漲停板的。所以剛開始的時候，會得到全市場的注意嗎？不會嘛，因為它沒有亮燈嘛。所以你一定要把產業脈絡抓得非常清楚的人，才有辦法從底部買起、從底部賺起。

老師上周還特別跟各位報告，美股算是全球股市的火車頭了，就像我們也要當全台灣經濟的火車頭，誰來幫我們買單？2425 承啟都幫到各位了。近期，尤其 2425 承啟昨日創新高，又成為全市場矚目的焦點了，各位可以花點時間判斷一下，有沒有人能夠像我們一樣，請全國所有會員共同賺證的。有些人他請的，都是你沒聽過的會員去買，枕邊會員啦、瑪瑙會員…；2425 承啟量能那麼大，難道不夠全國所有會員買進嗎？你自己判斷吧。周四 2425 承啟收在 50.9 元，成交量 1 萬 3 千多張，夠你買、夠你賺了吧！就連昨天你才來拿來到我們「9 月發財大飆股」的投資好朋友，你都可以現買現大賺。

所以我上週說美股只有一檔創新高，叫 Nvidia，我要跟各位講的是，你從美國股市當中 Nvidia 股價創高，你應該要去找尋台灣跟它連結最高的，電競比重超過 90%，就是 2425 承啟。我甚至希望每一個聽到、看到、以及加入 LINE 群組的好朋友，能讓最多的人參與到，我是不是還讓大家猜謎：「繼往聖之絕學、開萬世之太平。」是不是就是 2425 承啟。如果你願意來到我們的天地，老師都很願意為各位當作承先啟後的開端，繼先前跟大家分享各國股神的觀念，讓各位都能樣運用在台股的投資上。接下來九月份的行情即將要開始，投資好朋友您該站好、站穩，一起在巨人的肩膀贏得最棒的獲利吧！

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