〈蘋果新機發表拍板〉千呼萬喚 三款新機將上市 Q4換機動能成觀察重點

蘋果稍早公布邀請函，確定新 iPhone 確定將於美國當地時間 9 月 12 日上午 10 點、台北時間 9 月 13 日凌晨 1 點發表 3 款新 iPhone，並預計於 9 月底上市，預期將引發換機，但目前市場對於第四季的銷售抱持不同看法。

目前外界均認為蘋果此次將發表 3 款新 iPhone，包含 6.5 吋和 5.8 吋 OLED 版、以及 6.1 吋 LCD 版，外界認為 2 款 OLED 版本將被稱作 iPhone XS，是 iPhone X 的延伸版，且將首度使用金色；LCD 版本則為 iPhone 8 的後繼機種。

售價方面， 5.8 吋 OLED 版預估將為 899 美元、 6.5 吋 OLED 版 999 美元，6.1 吋 LCD 版則是 699 美元。

目前看來新 iPhone 將於 9 月底銷售，不過對於第四季的銷售狀況，外界看法略有不同，有研調機構認為第四季將為新 iPhone 出貨高峰，出貨量可望達到 8000-9000 萬支的水準，至明年上半年總出貨量預計將達 1.8-1.85 億支。

其中 LCD 版本因售價低於 700 美元且具備全新設計，分析師看好其銷售動能，將較去年下半年的 iPhone X 與 iPhone 8 系列帶動更強的換機需求，預估新款 6.1 吋 LCD iPhone 佔今年下半年 50-55%、到明年上半年比重更將提升至 65-70%。

但也有外資認為，因 5.8 吋 OLED 版 iPhone 相較 6.1 吋 LCD 版設計區別不大，且螢幕尺寸較小，價格更加昂貴，故下修 5.8 吋 OLED 版出貨量，進而調降當季整體 iPhone 出貨量。

此外，預期新一代、螢幕更大的 Apple Watch Series 4，以及搭載 Face ID 的 iPad Pro 也將同步發表，加上新款 iPhone 手機都支援無線充電，預期無線充電板 AirPower 與 AirPods 無線充電盒也有機會在此次發表會上亮相。