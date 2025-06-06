鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-06 02:00

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穩定幣發行商 Circle Internet Group Inc. 周四 (5 日) 於紐約證交所首日掛牌，代號為「CRCL」，盤中股價一度大漲 235%，最高達每股 103.75 美元，成為美國少數以加密貨幣為主業的上市公司之一，亦反映市場對穩定幣監管前景的高度期待。

〈新股IPO〉Circle上市飆翻天！穩定幣新星首日暴漲235% 監管利多點燃投資熱

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圖：《CNBC》

掛牌首日股價狂飆 投資人熱情追捧

Circle 此次首次公開發行 (IPO) 共募集約 11 億美元，發行價定為每股 31 美元，高於原訂的每股 27 至 28 美元的區間，也超越先前每股 24 至 26 美元的初步預估價格。開盤價報 69.50 美元，隨後一度衝高至 103.75 美元，盤中報價達 84.92 美元後因波動過大而暫停交易。根據最新市值計算，Circle 的市值約 189 億美元(約新台幣 6,160 億元)，若計入員工期權及認股權證，稀釋後估值上看 225 億美元。

此次 IPO 由 Circle 及包括共同創辦人暨執行長艾雷 (Jeremy Allaire) 在內的部分股東共同出售股份。Circle 釋出約 1,480 萬股，售股股東則出售約 1,920 萬股。知情人士透露，這筆交易最終吸引了超過 25 倍的認購需求。

穩定幣監管新契機 引爆投資話題

Circle 是全球第二大穩定幣 USDC 的發行商，截至 3 月底，USDC 市占率達 29%，流通量約 610 億美元。Circle 執行長艾雷在接受媒體訪問時指出，公司一直是加密貨幣產業中「最具牌照、最合規、最透明的公司之一」，有助於贏得主流市場及監管機構的信任。

市場普遍預期，美國國會有望在今夏通過穩定幣法案，將加速大型機構採用。華爾街分析師預測，穩定幣市場在未來五年可能成長 10 倍，達到兆美元規模。部分華爾街大型銀行也開始探索發行自家穩定幣的可能性。

合作布局持續 擴大全球影響力

Circle 於 2013 年創立，總部位於紐約 (原位於波士頓)，2018 年與 Coinbase(COIN-US) 合作推出 USDC 穩定幣，旨在打造數位時代的美元標準。2023 年，雙方解散 Centre 財團，Circle 全面接手 USDC 發行業務，而 Coinbase 則持有少數股權。雙方同時簽署營收分成協議，Coinbase 執行長阿姆斯壯 (Brian Armstrong) 曾表示，希望 USDC 能成為全球第一大穩定幣。

此次 IPO 的承銷商包括摩根大通、花旗及高盛。根據文件，方舟投資 (ARK Investment Management) 計劃在 IPO 中購買最多 1.5 億美元的股票；貝萊德則將取得約 10% 的 IPO 股份，該機構同時負責 Circle 的 USDC 儲備基金，該基金截至 5 月底資產規模約 533 億美元。